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Посланикът на България в Дания се срещна с националите за Купа Дейвис

  • 14 сеп 2026 | 19:02
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Посланикът на България в Дания се срещна с националите за Купа Дейвис

Посланикът на България в Кралство Дания Драгомир Заков прие българския национален отбор за Купа "Дейвис" преди предстоящия двубой срещу датчаните от Световна група I. Драгомир Заков пожела успех на българските тенисисти и подчерта, че присъствието на националите в Дания е от важно значение за положителния имидж на България.

Посланикът каза още, че в страната живее значителна българска общност и изрази увереност, че тимът ще получи сериозна подкрепа от трибуните.

Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков и капитанът на националния отбор Валентин Димов връчиха на посланик Заков фланелка с подписите на националите, специално изработен флаг за предстоящата среща и символична чиния, изработена от троянска керамика.

Българският отбор продължава подготовката си за двубоя. В понеделник "трикольорите" проведоха поредна тренировка на кортовете на местен тенис клуб, а от вторник ще започнат занимания в зала "Ройъл Стейдж" в Хилерьод, където ще се проведе срещата на 18 и 19 септември.

Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният отбор ще се завърне в Световната група на Купа "Дейвис", докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

Капитанът Валентин Димов ще разчита на:Григор Димитров - номер 128 на сингълАлександър Донски - номер 82 на двойки и номер 519 на сингълПьотр Нестеров - номер 301 на сингълИлиян Радулов - номер 596 на сингълАлександър Василев - номер 615 на сингълЮношеският шампион от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ за 2025 година Иван Иванов (номер 508) също е с отбора в Дания като резерва.

В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов и масажистът Любомир Панев.

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