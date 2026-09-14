Зверев: Може би сега съм най-добър в света, но не и когато са във форма Синер и Алкарас

Александър Зверев спечели втората си титла от Големия шлем от Откритото първенство на САЩ по тенис след успеха срещу представителя на домакините Бен Шелтън. След успеха той даде израз на чувствата си на пресконференцията.

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"Невероятно чувство е да успея да вдигна най-после този трофей, особено след финала през 2020 година, който разби сърцето ми", каза Зверев.

"След последната точка мислех, че резултатът е 5:1. Знаех, че два пъти съм го пробил, но мислех, че съм спечелил пет гейма, а не шест. Това ми помогна, защото не бях стресиран, когато сервирах за последно. Просто се обърках в резултата", каза той за края на мача, в който не разбра в първия момент, че е шампион.

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"Бях се концентрирал, бях в моя балон. Не чувах шума около мен. Бях в моя тунел, в който не чувам нищо. А публиката беше шумна, така че не бе възможно да чуя съдията. Не чух да казва: "гейм, сет, мач", призна германецът.

"Мисля, че съм от хората, които работят най-много на корта. И преди съм казвал, че не мисля, че съм най-талантливият, не съм получил таланта като дар, както е при някои други. Смятам, че моят начин на игра почива върху огромна работа и всички тези часове, които прекарвам на корта, но също и във фитнес залата и на пистата", каза шампионът.

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"Трябва да вземем всичко предвид: с Яник Синер, който е контузен, и Карлос Алкарас, който се завръща от травма след четири месеца. Може би в момента съм най-добрият в света, да. Но с тези двамата във форма и в най-доброто си състояние, със сигурност не. Ако всички са във форма, мисля, че Яник винаги е отпред", отговори Зверев на въпрос дали в момента е най-добрият тенисист в света.

"Белезите от загубения финал в Ню Йорк през 2020 изчезнаха след победата ми в Париж. Казах го на "Уимбълдън", въпреки че загубих финала, тогава изпитах удоволствие. Преди да спечеля "Ролан Гарос", изпитвах голям стрес постоянно и се потих дали въобще ще спечеля турнир от Големия шлем някой ден", каза още Александър Зверев.

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