Зверев или Шелтън ще е новият господар на Ню Йорк

Александър Зверев ще преследва втората си титла от Големия шлем за сезона във финала на US Open в неделя. Ще успее ли обаче Бен Шелтън да изненада поставения под номер едно и същевременно да сложи край на 23-годишното чакане за американски шампион на сингъл при мъжете?

Shelton 🆚 Zverev



Sunday in New York. pic.twitter.com/vGaBKJw1EK — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Двамата ще се срещнат в двубоя за титлата на стадион „Артър Аш“ не преди 23:00 часа българско време. Всеки от тях преследва значимо постижение в кариерата си. Зверев, който е номер две в световната ранглиста на ATP, демонстрира постоянство в турнирите от Големия шлем през 2026 г. През юни германецът спечели първата си титла от Шлема на „Ролан Гарос“, а след това достигна и до финала на „Уимбълдън“.

Това е огромна промяна спрямо началото на миналата година, когато Зверев се разплака след загубата в третия си пореден финал от Големия шлем – на Australian Open. Първият му финал беше на US Open през 2020 г., когато пропиля преднина от два сета срещу Доминик Тийм. Оттогава германецът е имал достатъчно време да осмисли колко дълъг път е изминал.

„Мисля, че се случиха много неща“, каза Зверев, попитан за развитието си след първия си финал от Големия шлем на US Open през 2020 г., проведен при ограниченията заради COVID-19. „Оттогава играх много други финали и много големи мачове. Тогава нямах опит. Сега всичко е различно. Почти съм сигурен, че и атмосферата в неделя ще бъде много, много различна, но я очаквам с нетърпение. Мисля, че ще бъде фантастично усещане да играя финал пред пълен стадион „Артър Аш“, а не пред празни трибуни.“

По-голямата част от публиката на „Артър Аш“ ще подкрепя Шелтън в първия му финал от Големия шлем. 23-годишният американец показа изключителна устойчивост по пътя си дотук – най-вече при петсетовата победа на четвъртфиналите срещу защитаващия титлата си Карлос Алкарас. Мачът продължи до 3:33 ч. през нощта и донесе на Шелтън първата му победа срещу тенисист от топ 3.

За да поднесе нова изненада обаче, мощният левичар ще трябва да преодолее изоставане от 0:5 победи в преките двубои със Зверев. Германецът е загубил само един от общо 11-те сета помежду им. Шелтън е третият афроамериканец в Откритата ера, достигнал до финал на сингъл при мъжете в турнир от Големия шлем, след Артър Аш и Маливай Вашингтон. Номер девет в света се наслаждава на всеки миг от участието си.

„Ще играя срещу поставения под номер едно във финал от Големия шлем. Срещу шампион от Шлема, докато се опитвам да спечеля първата си титла“, каза Шелтън, попитан дали изпитва напрежение преди неделния сблъсък. „Има много причини да се наслаждавам на този момент. Вълнува ме мисълта, че мога да оставя всичко на корта, да се подложа на най-голямото възможно изпитание във всяко отношение и да видя на какво съм способен.“

Предимството на Зверев ще бъде опитът. Той вече е играл пет финала от Големия шлем и спечели първата си титла по-рано тази година. Макар в първия си мач в турнира да беше само на две точки от загубата, а във втория кръг също да се нуждаеше от пет сета, 29-годишният германец постепенно намери ритъма си и оттогава не е загубил сет.

Обичайно стабилният сервис на Зверев имаше ключова роля за достигането му до втората седмица, но той показа и увереност под напрежение, както и умение в продължителните разигравания. На полуфинала срещу Карен Хачанов германецът изоставаше и в двата драматични тайбрека, но ги спечели с решителна игра и затвори мача в три сета.

Шелтън, от своя страна, ще се стреми да направи финала възможно най-динамичен. Готовността му да навлиза навътре в корта може незабавно да постави под натиск дори най-добрите играчи на ретур. Атлетизмът му позволява да превръща защитата в атака, но американецът трябва да избягва дългите разигравания от основната линия, в които постоянството на Зверев и способността му да пренасочва темпото стават все по-трудни за преодоляване.

Зверев също ще иска да принуждава Шелтън да играе повече удари. Германецът е спечелил всичките им пет досегашни срещи, като е загубил само един сет. Ако успее да неутрализира сервиса на Шелтън и да го въвлече в продължителни разигравания, Зверев ще разчита отново да наложи контрола, който демонстрира през последните две седмици.

Историята на преките им двубои обаче ще има малко значение, когато финалът започне. Това ще бъде първата им среща в турнир от Големия шлем. Шелтън влиза в нея като по-зрял и уверен тенисист, но същото важи и за Зверев, който има баланс от 24 победи и две загуби в турнирите от Шлема през 2026 г. според статистиката на ATP.

Германецът преследва още един паметен момент в сезон, който вече промени историята му в Големия шлем. Шелтън пък има шанс да увенчае пробивното си представяне в Ню Йорк, като стане първият американец след Анди Родик през 2003 г., спечелил титла на сингъл при мъжете в турнир от Шлема.

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Снимки: Gettyimages