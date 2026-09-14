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Байерн поздрави Зверев за титлата в Ню Йорк

  • 14 сеп 2026 | 13:40
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Байерн поздрави Зверев за титлата в Ню Йорк

Футболният шампион на Германия Байерн Мюнхен поздрави тенисиста Александър Зверев за титлата му на Откритото първенство на САЩ.

На финала на US Open той победи американеца Бен Шелтън, четвърти в ранглистата на ATП, с резултат 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2. Зверев преди време разкри, че е фен на Байерн.

„Искрени поздравления на Александър Зверев за победата му на US Open 2026!“, написа пресслужбата на клуба на страницата си в социалните мрежи X, придружено с емоджита на тенис топка, трофей и аплодисменти.

Тази титла беше втората за Зверев от Големия шлем - през юни тази година той спечели Ролан Гарос.

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