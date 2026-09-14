Елена Рибакина иска да спечели четирите турнира от Големия шлем

Шампионката на Откритото първенство на САЩ Елена Рибакина иска да спечели всичките четири турнири от Големия шлем. Родената в Москва представителка на Казахстан триумфира в Ню Йорк преди два дни след труден успех срещу Арина Сабаленка.

"Това би означавало абсолютно всичко за мен. Да спечеля и четирите турнира от Големия шлем на различни настилки е наистина огромно постижение. Не знам колко други тенисистки са го постигнали. Това е следващата ми цел. Аз и екипът ми ще направим всичко възможно през следващите няколко години, за да го направим", каза 27-годишната Рибакина в предаването CBS Mornings.

Interview of Elena Rybakina on CBS Mornings, this monday.



With two trophies : US Open one (probably her trophy, the replica) and the world Number one trophy.



Explained that now that Roland Garros is the goal.



📸CBS Mornings / Instagram#USOpen pic.twitter.com/5u6gji66bd — Sebastien G. (@sebsharfam2) September 14, 2026

Тя е трикратна шампионка от Големия шлем, печелейки Уимбълдън през 2022 година, Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на САЩ през настоящия сезон.

Лидерката в световната ранглиста Елена Рибакина не е била шампионка на "Ролан Гарос", където игра финал през 2021 и 2024 година.

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Снимки: Imago