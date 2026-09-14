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Новата картина в ATP: Зверев поведе в Race to Turin и притисна Синер за №1

  • 14 сеп 2026 | 11:31
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Новата картина в ATP: Зверев поведе в Race to Turin и притисна Синер за №1

Завършекът на Откритото първенство на САЩ пренареди коренно плановете и сметките на най-добрите тенисисти в света. Централното събитие в мъжкия тур е новата ситуация в надпреварата Race to Turin: германецът Александър Зверев премина границата от 8 650 точки и изпревари настоящия лидер в световната ранглиста Яник Синер, който остава със 7 950 точки.

Въпреки че италианецът Яник Синер запазва първото си място в официалната 52-седмична ранглиста на ATP, разликата между двамата се стопява с бързи темпове и вече е едва 1 810 точки. Синер пропусна US Open поради контузия в дясното коляно, което му коства ценни точки и даде идеален шанс на шампиона от Ролан Гарос Зверев да прехвърли натиска върху италианеца.

В оставащите месеци до края на сезона битката за завършване под №1 ще зависи до голяма степен от точките за защита. Докато Синер има да защитава сериозен актив от титлите си през изминалата есен, Зверев навлиза в азиатското турне и закритите турнири в Европа с минимален брой точки за защита, което прави интригата за първото място напълно реална.

Испанската звезда Карлос Алкарас, който се завърна на корта в Ню Йорк след четиримесечно отсъствие заради контузия в китката, отпадна драматично в петсетов трилър на четвъртфиналите срещу Бен Шелтън. С добавените точки Алкарас заема 4-то място в гонитбата за Торино с актив от 4 050 точки, изоставайки зад американската сензация Шелтън (4 430 точки). За Алкарас основната цел до края на годината остава гарантирането на място за Финалите на ATP и връщането на оптималната състезателна форма.

Най-шокиращият развой на US Open бе сензационното отпадане на Новак Джокович още в първия кръг от аржентинеца Мариано Навоне след петсетова битка. 24-кратният шампион от Големия шлем имаше сериозни физически проблеми по време на срещата, а това ранно поражение го изхвърли извън топ 10 в надпреварата Race to Turin, падайки до 11-то място с 2 320 точки. Това поставя под сериозен въпрос класирането на сърбина за финалния турнир на осемте най-добри през ноември.

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