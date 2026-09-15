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Зверев отпразнува титлата от US Open в компанията на Салма Хайек

  • 15 сеп 2026 | 09:28
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Зверев отпразнува титлата от US Open в компанията на Салма Хайек

Александър Зверев отпразнува победата си на Откритото първенство на САЩ iъс серия от телевизионни и медийни изяви.

Двукратният шампион от Големия шлем започна деня си с посещение в „Ей Би Си Нюз“, където даде интервю на водещата Даян Маседо в студиото на „Ей Би Си Нюз Лайв“.

След кратък престой в стаята за гости, Зверев се срещна с актрисата Салма Хайек, която беше сред зрителите на тазгодишния US Open.

След това германецът се присъедини към популярното токшоу „Лайв с Кели и Марк“, водено от Кели Рипа и Марк Консуелос.

Пред водещите Зверев говори за забавния момент, в който не е бил осъзнал, че е спечелил мача, за важността на завоюването на трофея от „Ролан Гарос“ по-рано тази година и за много други теми.

През целия ден Зверев носеше със себе си своя трофей – 26-ата титла на ниво АТР тур в кариерата му. 29-годишният тенисист се нареди до Борис Бекер като единствените германци, печелили повече от една титла от Големия шлем на сингъл.

Шампионът беше придружаван през целия ден от Сергей Бубка и Миша Зверев.

На излизане от „Ей Би Си“ Зверев се срещна с Дъг Роб, вокалист на групата „Хубастанк“.

Вторият в световната ранглиста отдели време и за своите фенове през натоварения ден.

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