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Шелтън към Зверев: Ти си най-добрият през тази година

  • 14 сеп 2026 | 05:57
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Шелтън към Зверев: Ти си най-добрият през тази година

Американският тенисист Бен Шелтън демонстрира изключително спортсменство след поражението си във финала на US Open от Александър Зверев. По време на официалната церемония по награждаването на стадион „Артър Аш“, 23-годишният любимец на публиката се обърна с много силни думи към новия шампион. Шелтън призна, че германецът напълно заслужава трофея, тъй като в момента е може би най-добрият играч в света и влага повече часове в тренировки от всеки друг в тура.

„Първо и най-важно, искам да благодаря на Господ. Моите успехи са дар. Провалите също са дар. Самата възможност да бъда тук и да играя пред всички вас е истински благословия“, започна Шелтън.

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След това той засипа със суперлативи съперника си.

„Саша, поздравления за тези две седмици, човече. Това е твоята втора титла от Големия шлем за годината. Две в рамките на един сезон. Ти си един от най-добрите играчи в света, а може би и най-добрият през тази година. Това, което правиш на корта, е просто невероятно – начинът, по който сервираш, по който се движиш и играеш“, продължи американецът.

„Ти работиш по-здраво от всеки друг, когото познавам. Прекарваш повече часове на корта от абсолютно всеки. Ти и твоят екип правите нещата по правилния начин. Искрено се радвам за вас, че вдигате този трофей. Измина дълго време, докато извървите пътя до тази титла тук“, допълни Шелтън.

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