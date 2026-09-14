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Футболни привърженици не са били допуснати до трибуните на "Колежа" снощи

  • 14 сеп 2026 | 13:28
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Снощи, преди началото на дербито между отбори на ПФК Ботев и ПФК Локомотив, служителите на реда задържали на контролно-пропускателните пунктове на стадион "Христо Ботев“ пловдивчани на 33, 44 и 48 години с различни количества марихуана и амфетамин, съобщиха от ОД МВР Пловдив.

38 Ботев (Пловдив) 2:0 Локомотив (Пловдив)

По случаите са образувани бързи производства, а притежателите на високорисковите вещества – отведени за едно денонощие в ареста на Шесто РУ. По време на полицейските проверки е бил ограничен достъпът до трибуните и на друг 44-годишен посетител във видимо неадекватно състояние.

Оказало се, че криминално проявеният и осъждан мъж е под въздействие на алкохол над 3,5 промила. Той има предишна регистрация за противообществена проява по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, а за вчерашното нарушение му е съставен акт по чл. 20, ал. 1, т. 4 и наложена глоба в размер на 255 евро.

След приключване на мача, около 23.30 ч., в Шесто РУ попаднал и 34-годишен шофьор, който при преминаване с автомобила си в зоната на спортното събитие влязъл в пререкание с униформени служители, осигуряващи безопасността на движението. На мъжа е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

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