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Иво Тренчев дебютира със загуба за Бела

  • 7 окт 2026 | 18:28
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Иво Тренчев дебютира със загуба за Бела

Беласица (Петрич) отстъпи с 1:2 на Балкан (Ботевград) в отложен мач от Х кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят беше официален дебют на новия старши треньор на „комитите“ Иво Тренчев. Това обаче не даде необходимия резултат, въпреки че Бела поведе през първото полувреме, но допусна пълен обрат през втората част и регистрира своята шеста загуба през настоящата кампания.

Още в събота, 10-ти октомври, тимът ще преследва първи успех при Тренчев. Тогава Беласица гостува на Септември (Симитли) в областно дерби, което започва в 16 часа и ще се изиграе на стадиона в Крупник.

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