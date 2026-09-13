Косич: Трябва да вдигнем главите

Треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след поражението с 0:2 от Ботев в градското дерби. Той бе много недоволен от начина, по който "смърфовете" са допуснали попаденията.

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

"Мога да поздравя Ботев за победата. В две ситуации допуснахме евтини попадения. Имахме възможност да се върнем в мача, но нямахме късмет. Момчетата се опитаха докрай. Някои решения обаче не бяха най-добрите. Трябва да вдигнем главите и да тренираме по-добре. Много съм доволен от някои момчета.



Няма как да имаме късмет със съдиите. Ситуациите се случват и не са наша страна. Трябва да приемем нещата. Провокацията в края? Не очаквах такива неща от нашите играчи, много глупави неща. От другата страна хората не постъпиха по правилния начин и създадоха проблеми. Тази година резултатите не са такива, каквито искаме да бъдат.

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Снимки: Владимир Иванов