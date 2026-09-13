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Става горещо на "Колежа"!

  • 13 сеп 2026 | 07:45
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Става горещо на "Колежа"!

Ботев (Пловдив) приема Локомотив (Пловдив) в градското дерби, което е част от програмата на деветия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" започва с първия съдийски сигнал на Никола Попов в 20:30 часа.

Неделев зарадва стотици ботевисти
Неделев зарадва стотици ботевисти

"Канарчетата" влизат в мача след победата срещу Арда в предишния кръг, когато момчетата на Станислав Генчев удариха с 3:2 тима на Александър Тунчев в Кърджали, след три поредни загуби. Резултатите на Ботев му отреждат място в средата на таблицата.

Локомотив също записа успех преди седмица - "смърфовете" спечелиха с 1:0 домакинството си на Черно море. Преди това футболистите на Душан Косич паднаха в четири поредни мача. Заради тези резултати "черно-белите" са на две точки от последното място във временното подреждане.

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Интересно е, че в последните дни имаха изяви собствениците на двата пловдивски отбора - Илиян Филипов и Христо Крушарски. Първият поиска "жълто-черните" да се борят за всеки метър в дербито и накрая над града да се носи песента на "канарчетата". От своя страна Крушарски заяви в типичния си стил, че успехът в дербито е гарантиран за "черно-белите" от "Лаута".

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

Съдия: Никола Попов
Начало: 20:30 часа
Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

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