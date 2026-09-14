Тодор Павлов: Срещу ЦСКА трябва да глътнем малко въздух

Защитникът на Локомотив Пловдив Тодор Павлов не скри разочарованието си от загубата от Ботев с 0:2 в градското дерби на стадион "Христо Ботев". 22-годишният бранител се извини от името на целия отбор на феновете на черно-белите и обеща в предстоящото дерби срещу ЦСКА той и съотборниците му да ги зарадват.

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„Отборът, който си вкара положенията, спечели. Игрово не сме отстъпили. Не смятам, че трябва да ни повлияе това поражение. Винаги е гадно за загубиш дерби. Трябва да вдигаме главите по най-бързия начин.

Има един мач преди почивката за националните отбори, в който трябва да направим всичко възможно да спечелим и да глътнем малко въздух.

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Имаме нови момчета - от миналата и от тази седмица. Надявам се да влязат по-бързо в час, да помогнат с каквото могат и да направим някоя друга победа, за да се вдигнем малко в класирането. Защото мястото ни в момента не подхожда на Локомотив.

Подкрепата на феновете на Локомотив никога не е зависела от това как отборът играе. Благодарни сме на всеки един, който беше на стадиона. Винаги са с нас! Извинявам се от името на целия отбор за играта ни и за това, че не успяхме да победим. Но ще направим всичко възможно да ги зарадваме в следващите кръгове“.

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