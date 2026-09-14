Халф на Локомотив (Пд) с тежка контузия

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Александър Александров получи вчера тежка контузия и трябваше да напусне принудително в последните минути на дербито с Ботев (Пловдив). Той веднага бе откаран за прегледи и спешна медицинска помощ, като след направените изследвания стана ясно, че Александър Александров е със счупена кост на глезена и скъсани връзки в тази област.

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Предстои му да бъде опериран в София, като периодът на възстановяване ще стане ясен след края на интервенцията. По първоначални прогнози той ще отсъства около 4 месеца от терените.

Ботев (Пд) пожела бързо възстановяване на футболист на Локомотив

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