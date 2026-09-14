Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Халф на Локомотив (Пд) с тежка контузия

Халф на Локомотив (Пд) с тежка контузия

  • 14 сеп 2026 | 12:09
  • 404
  • 0

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Александър Александров получи вчера тежка контузия и трябваше да напусне принудително в последните минути на дербито с Ботев (Пловдив). Той веднага бе откаран за прегледи и спешна медицинска помощ, като след направените изследвания стана ясно, че Александър Александров е със счупена кост на глезена и скъсани връзки в тази област.

38 Ботев (Пловдив) 2:0 Локомотив (Пловдив)

Предстои му да бъде опериран в София, като периодът на възстановяване ще стане ясен след края на интервенцията. По първоначални прогнози той ще отсъства около 4 месеца от терените.

Ботев (Пд) пожела бързо възстановяване на футболист на Локомотив
Ботев (Пд) пожела бързо възстановяване на футболист на Локомотив
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец без трима нови срещу Септември

Лудогорец без трима нови срещу Септември

  • 14 сеп 2026 | 09:45
  • 961
  • 2
Тодор Павлов: Срещу ЦСКА трябва да глътнем малко въздух

Тодор Павлов: Срещу ЦСКА трябва да глътнем малко въздух

  • 14 сеп 2026 | 09:30
  • 1413
  • 3
Стефан Велев: Мачът със Залцбург няма да има нищо общо с това, което гледахме във Враца

Стефан Велев: Мачът със Залцбург няма да има нищо общо с това, което гледахме във Враца

  • 14 сеп 2026 | 09:25
  • 1842
  • 5
Борислав Балджийски: Веласкес е изключителен специалист! Прави му чест, че защитава футболистите

Борислав Балджийски: Веласкес е изключителен специалист! Прави му чест, че защитава футболистите

  • 14 сеп 2026 | 09:24
  • 3477
  • 8
Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 10002
  • 111
Пламен Крумов: Изключително важна победа

Пламен Крумов: Изключително важна победа

  • 14 сеп 2026 | 09:10
  • 871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 10002
  • 111
България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 11004
  • 23
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 19763
  • 31
Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

  • 14 сеп 2026 | 07:45
  • 5712
  • 7
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 28112
  • 37
Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 54773
  • 99