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Оборище догони Кюстендил, но сдаде първото място

  • 7 окт 2026 | 18:19
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Оборище догони Кюстендил, но сдаде първото място

2:2 приключиха в Панагюрище, местния Оборище и едноименния тим на Кюстендил. Срещата е от десетия кръг на Югозападната Трета лига. Хиксът свали домакините от лидерската позиция, която вече заема Миньор (Перник).

Стана интригуващ двубой, а резултатът е неговото реално отражение. Георги Станимиров даде преднина на гостите с гол от фаул, половин час след началото. Слави Зарков възстанови равенството, 180 секунди след почивката. В 70-ата минута, Марио Евтимов отново изведе Кюстендил напред – 1:2. Скоро падна второто попадение за Оборище.

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