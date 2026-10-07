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Септември не срещна трудности и премина в следващия кръг за аматьорската купа

  • 7 окт 2026 | 19:25
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Септември не срещна трудности и премина в следващия кръг за аматьорската купа

Септември (Симитли) продължава напред в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига след победа с 4:0 като гост над четвъртодивизионния Спортист (Падеш).Още в началните минути на двубоя Илиан Петров изведе Даниел Топузов очи в очи с вратаря на домакините и бивш вратар на Септември Димитър Христов. Топузов отбеляза хладнокръвно и даде преднина на септемврийци. Няколко минути по-късно отново Петров изведе този път Здравко Карадачки в наказателно поле. Той беше съборен и последва дузпа, която беше реализирана от фаулирания състезател за 2:0. В 40-ата минута на мача Дидо Димитров изведе младия Валентин Илиев зад гърба на отбраната. Илиев прати неспасяемо топката в мрежата на Спортист за трети път. Резултатът можеше да бъде и по-изразителен, но топката срещна гредата цели три пъти през първата част след удари на Валентин Илиев, Николай Андонов и Давид Димитров.

През вторите 45 минути на мача в игра влезе и голмайстора на Септември Симеон Димитров, който лекуваше дълго време контузия. Постепенните атаки за гостите продължиха и в 75-тата минута Николай Андонов отбеляза красиво попадение за крайното 0:4. В следващия двубой Септември посреща Беласица (Петрич) на Арена Крупник тази събота, 10-ти октомври, от 16 часа. Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига.

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