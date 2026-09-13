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Локомотив (Пд) с тримата нови в дербито срещу Ботев

  • 13 сеп 2026 | 11:47
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Локомотив (Пд) с тримата нови в дербито срещу Ботев

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич обяви групата за градското дерби с Ботев от 9-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 20:30 часа на "Колежа" и ще бъде ръководен от Никола Попов.

Сред 22-мата попаднаха и новите попълнения Юлиан Илиев, Антон Фасе и Жуниор Бурбан. Тримата ще бъдат на разположение на своя наставник.

Става горещо на "Колежа"!
Става горещо на "Колежа"!

Групата на "черно-белите": Боян Милосавлевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдан, Александър Александров, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Юлиан Илиев, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Антон Фасе, Жуниор Бурбан.

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