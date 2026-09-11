Венци Христов: Колективът в Локомотив е на много високо ниво

Новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив Венци Христов говори за „Дарик радио“ преди градското дерби срещу Ботев Пловдив, като призна, че емоцията извън терена е по-различна от тази, която е изпитвал като футболист.

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

„Чувството е приятно. Когато си извън терена, е различно. По-напрегнато е, когато знаеш, че нещата не зависят от теб, но от друга страна си по-спокоен, когато вярваш на момчетата“, заяви Христов.

„Колективът ни е на много високо ниво".

Той изрази увереност в състоянието на отбора преди големия пловдивски сблъсък.

„Усещам отбора много добре. Колективът ни е на много високо ниво. Като цяло сме в добро настроение и добра кондиция.“

Христов бе категоричен и каква е целта на Локомотив в дербито:

„Целта е да победим. Момчетата знаят как да спечелят битката на терена, а нашите привърженици – битката по трибуните.“

Новият изпълнителен директор на „черно-белите“ бе лаконичен по отношение на евентуални трансфери.

„Темата за селекцията не е на дневен ред преди мача.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google