Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Венци Христов: Колективът в Локомотив е на много високо ниво

Венци Христов: Колективът в Локомотив е на много високо ниво

  • 11 сеп 2026 | 20:37
  • 683
  • 0
Венци Христов: Колективът в Локомотив е на много високо ниво

Новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив Венци Христов говори за „Дарик радио“ преди градското дерби срещу Ботев Пловдив, като призна, че емоцията извън терена е по-различна от тази, която е изпитвал като футболист.

Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран
Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

„Чувството е приятно. Когато си извън терена, е различно. По-напрегнато е, когато знаеш, че нещата не зависят от теб, но от друга страна си по-спокоен, когато вярваш на момчетата“, заяви Христов.

„Колективът ни е на много високо ниво".

Той изрази увереност в състоянието на отбора преди големия пловдивски сблъсък.

„Усещам отбора много добре. Колективът ни е на много високо ниво. Като цяло сме в добро настроение и добра кондиция.“

Христов бе категоричен и каква е целта на Локомотив в дербито:

„Целта е да победим. Момчетата знаят как да спечелят битката на терена, а нашите привърженици – битката по трибуните.“

Новият изпълнителен директор на „черно-белите“ бе лаконичен по отношение на евентуални трансфери.

„Темата за селекцията не е на дневен ред преди мача.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

  • 11 сеп 2026 | 21:51
  • 5726
  • 17
Доскорошен нападател на ЦСКА 1948 бе представен в Мура

Доскорошен нападател на ЦСКА 1948 бе представен в Мура

  • 11 сеп 2026 | 21:32
  • 373
  • 0
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 14657
  • 36
Бултрасите надъхаха "канарчетата"

Бултрасите надъхаха "канарчетата"

  • 11 сеп 2026 | 19:45
  • 498
  • 0
Крило пропуска гостуването на Спартак (Плевен) в Бургас

Крило пропуска гостуването на Спартак (Плевен) в Бургас

  • 11 сеп 2026 | 19:28
  • 405
  • 0
Без проблеми за Миньор преди визитата в Крупник

Без проблеми за Миньор преди визитата в Крупник

  • 11 сеп 2026 | 19:06
  • 562
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

  • 11 сеп 2026 | 20:28
  • 36612
  • 91
Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

Черно море 2:0 Локомотив (София), червен картон за "железничарите"

  • 11 сеп 2026 | 21:51
  • 5726
  • 17
В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
  • 14657
  • 36
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

  • 11 сеп 2026 | 16:15
  • 33473
  • 282
Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

  • 11 сеп 2026 | 17:06
  • 16576
  • 25
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

  • 11 сеп 2026 | 14:05
  • 33588
  • 104