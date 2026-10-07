Румен Трифонов след успеха над Славия II: За нас беше важно да спечелим

Миньор победи с 5:1 дублиращия отбор на Славия в мач от 10-ия кръг Югозападната Трета лига, игран на стадион „Миньор“ в Перник.

Домакините поведоха в 11-ата минута, когато Румен Рангелов се разписа във вратата на Георги Щърков, а малко след подновяването на играта Миньор удвои преднината си. В 48-ата минута Тодор Чаворски реализира след асистенция на Антонио Валериев. В 67-ата минута Валериев също записа името си сред голмайсторите за 3:0. Димитър Генов намали преднината на домакините в 69-ата минута, реализирайки дузпа, а в 85-ата Светослав Диков отново увеличи аванса на Миньор. Три минути по-късно Виктор Василев оформи крайното 5:1.

Старши треньорът на Миньор Румен Трифонов заяви пред БТА, че е доволен от постигнатата победа.

„Беше важно за нас да спечелим с оглед на това, че влизаме в сгъстен цикъл. Предстои ни да изиграем три мача за шест дни. Не се оплаквам, но очаквам в играчите да се натрупа умора. Именно затова за нас беше важно да вземем този мач“, каза Трифонов.

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Той поздрави състава на Славия II за представянето му и отбеляза ролята на дублиращите отбори за развитието на младите футболисти.

„Поздравявам Славия и момчетата, които дойдоха в Перник и показаха, че искат да играят футбол. Надиграваха се с нас и дори ни създадоха положения“, коментира още Румен Трифонов.

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