Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Банско

Банско удари Ботев Ихтиман, на една точка от върха е

  • 7 окт 2026 | 18:02
  • 376
  • 0
Банско удари Ботев Ихтиман, на една точка от върха е

ФК Банско победи Ботев (Ихтиман) с 1:0 в дербито на поредния кръг в Югозападната Трета лига.

Двубоят бе отложен от изминалия 10 кръг и се игра днес на стадион „Свети Петър“ в курортния град.

След тази победа ФК Банско излезе временно начело в класирането с 22 точки преди изиграването на останалите двубои, като изпревари днешния си опонент Ботев (Ихтиман) и Струмска слава, но Оборище (Панагюрище) и Миньор (Перник) са с мач по-малко.

Банско ще играе контрола с аматьорския национален
Банско ще играе контрола с аматьорския национален

Единственото попадение реализира Георги Фикиин в 39-ата минута след изпълнение на ъглов удар. Именно Фикиин бе най-съобразителен и намери очертанията на вратата с удар с глава.

През второто полувреме двата тима създадоха достатъчно възможности за попадение, но домакините успяха да удържат аванса си. В 81-ата минута Георги Фикийн можеше да вкара втория си гол в мача, след като бе изведен сам срещу вратаря на гостите от Ихтиман, но топката дойде малко по-дълга и не успя да я засече във вратата, а и стражът излезе да скъси дистанцията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Таланти на Черноморец (Бургас) започват тренировки с първия отбор

Таланти на Черноморец (Бургас) започват тренировки с първия отбор

  • 7 окт 2026 | 15:37
  • 889
  • 1
Станислав Костов става треньор в Благоевградска академия

Станислав Костов става треньор в Благоевградска академия

  • 7 окт 2026 | 15:32
  • 818
  • 1
ЦСКА припомни успехите си над Монако и обяви кога пуска билетите

ЦСКА припомни успехите си над Монако и обяви кога пуска билетите

  • 7 окт 2026 | 14:33
  • 2228
  • 29
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 4447
  • 9
Играч под наем от ЦСКА блести и за Албания

Играч под наем от ЦСКА блести и за Албания

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 1964
  • 1
Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 8076
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 35029
  • 57
На живо от Ботевград: Двата тима са готови за мача

На живо от Ботевград: Двата тима са готови за мача

  • 7 окт 2026 | 18:00
  • 1851
  • 0
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

  • 7 окт 2026 | 14:15
  • 9902
  • 15
Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 8076
  • 9
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 65580
  • 163
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 4447
  • 9