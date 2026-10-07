Банско удари Ботев Ихтиман, на една точка от върха е

ФК Банско победи Ботев (Ихтиман) с 1:0 в дербито на поредния кръг в Югозападната Трета лига.

Двубоят бе отложен от изминалия 10 кръг и се игра днес на стадион „Свети Петър“ в курортния град.

След тази победа ФК Банско излезе временно начело в класирането с 22 точки преди изиграването на останалите двубои, като изпревари днешния си опонент Ботев (Ихтиман) и Струмска слава, но Оборище (Панагюрище) и Миньор (Перник) са с мач по-малко.

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Единственото попадение реализира Георги Фикиин в 39-ата минута след изпълнение на ъглов удар. Именно Фикиин бе най-съобразителен и намери очертанията на вратата с удар с глава.

През второто полувреме двата тима създадоха достатъчно възможности за попадение, но домакините успяха да удържат аванса си. В 81-ата минута Георги Фикийн можеше да вкара втория си гол в мача, след като бе изведен сам срещу вратаря на гостите от Ихтиман, но топката дойде малко по-дълга и не успя да я засече във вратата, а и стражът излезе да скъси дистанцията.

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