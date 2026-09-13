Генчев: Това е историческа победа

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев сподели първите си впечатления след страхотния успех с 2:0 над Локомотив (Пловдив) в градското дерби от 9-ия кръг на еfbet Лига.

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

"Искам да благодаря на всички футболисти и феновете на отбора. Имаше периоди, в които имахме затруднения. Това е историческа първа победа на новия ни стадион. Локомотив се отбранява много добре, но за нас бе много важно да отбележим ранен първи гол. Ние желаехме повече победата. Противникът имаше ситуации, имаме доста работа в дефанзивен план. Много лесно ни създават положения пред нашата врата.



Това е най-сладката ми победа като треньор на Ботев. Всички в Пловдив живеят за този мач. Всички ние искахме да постигнем тази историческа победа. От утре обаче започваме подготовка за мача със Септември", заяви Генчев.

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Снимки: Владимир Иванов