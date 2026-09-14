Ботев (Пд) пожела бързо възстановяване на футболист на Локомотив

ПФК Ботев Пловдив пожелава бързо и успешно възстановяване на Александър Александров от състава на ПФК Локомотив Пловдив.

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Младият пловдивчанин получи контузия по време на снощното пловдивско дерби, играно на стадион „Христо Ботев“.

Първоначалните медицински прегледи показват фрактура на глезена на левия крак на младия футболист.

"От „жълто-черния“ клуб пожелаваме на Александров скорошно завръщане на терена, където да развие пълния си футболен потенциал", написаха "канарчетата", в социалните мрежи.

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