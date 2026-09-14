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  3. Ботев (Пд) пожела бързо възстановяване на футболист на Локомотив

Ботев (Пд) пожела бързо възстановяване на футболист на Локомотив

  • 14 сеп 2026 | 10:40
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ПФК Ботев Пловдив пожелава бързо и успешно възстановяване на Александър Александров от състава на ПФК Локомотив Пловдив.

38 Ботев (Пловдив) 2:0 Локомотив (Пловдив)

Младият пловдивчанин получи контузия по време на снощното пловдивско дерби, играно на стадион „Христо Ботев“.

Първоначалните медицински прегледи показват фрактура на глезена на левия крак на младия футболист.

"От „жълто-черния“ клуб пожелаваме на Александров скорошно завръщане на терена, където да развие пълния си футболен потенциал", написаха "канарчетата", в социалните мрежи.

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