Асен Чандъров след победата над Локо (Пловдив): Нищо ново за мен! Получават ми се нещата

Халфът на Ботев (Пловдив) Асен Чандъров говори след победата на тима с 2:0 над Локомотив (Пловдив) в дербито от 9-ия кръг на efbet Лига.
Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби
"Един специален мач за Пловдив. Радвам се, че успяхме да победим. В нито една минута от мача не съм смятал, че ще допуснем гол. Получават ми се нещата, вкарвам голове и се надявам да продължа в този дух. Не мисля, че съм падал скоро от Локомотив (Пловдив). Нищо ново за мен. Радвам се и съм благодарен на всички фенове", заяви Чандъров.
Снимки: Владимир Иванов