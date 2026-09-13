Асен Чандъров след победата над Локо (Пловдив): Нищо ново за мен! Получават ми се нещата

Халфът на Ботев (Пловдив) Асен Чандъров говори след победата на тима с 2:0 над Локомотив (Пловдив) в дербито от 9-ия кръг на efbet Лига.

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

"Един специален мач за Пловдив. Радвам се, че успяхме да победим. В нито една минута от мача не съм смятал, че ще допуснем гол. Получават ми се нещата, вкарвам голове и се надявам да продължа в този дух. Не мисля, че съм падал скоро от Локомотив (Пловдив). Нищо ново за мен. Радвам се и съм благодарен на всички фенове", заяви Чандъров.

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Снимки: Владимир Иванов