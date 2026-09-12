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България излиза за трета поредна победа на Европейското по волейбол - на живо преди сблъсъка с Украйна
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  2. Волейбол
  3. Интересни гости в студиото на Sportal.bg преди България – Украйна

Интересни гости в студиото на Sportal.bg преди България – Украйна

  • 12 сеп 2026 | 18:15
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Националният отбор на България се изправя срещу Украйна в третия си двубой на Европейското първенство по волейбол в София. Sportal.bg ще ви предложи интересна студийна програма преди двубоя, в която гости ще бъдат Тодор Алексиев, Николай Иванов, Лазар Бучков и други.

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Снимки: Sportal.bg

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