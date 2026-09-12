Интересни гости в студиото на Sportal.bg преди България – Украйна

Националният отбор на България се изправя срещу Украйна в третия си двубой на Европейското първенство по волейбол в София. Sportal.bg ще ви предложи интересна студийна програма преди двубоя, в която гости ще бъдат Тодор Алексиев, Николай Иванов, Лазар Бучков и други.

България срещу Украйна в първия важен тест на ЕвроВолей 2026 в София

Олег Плотницкий пред Sportal.bg: Днес ще победи този отбор, който по-добре бие сервис и посреща по-добре

Тимофей Полуян пред Sportal.bg: Пълна зала ще подкрепя България, но ще се опитаме да се противопоставим

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Снимки: Sportal.bg