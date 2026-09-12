Олег Плотницкий пред Sportal.bg: Днес ще победи този отбор, който по-добре бие сервис и посреща по-добре

Звездата на мъжкия национален отбор на Украйна Олег Плотницкий сподели преди днешния много важен мач срещу България на ЕвроВолей 2026 в София, че ще победи този отбор, който по-добре бие сервис и посреща по-добре.
Първи важен тест за България на Евроволей в София
"Чувстваме се невероятно тук, залата е прекрасна, пълна с невероятни фенове, дошли да подкрепят вашия отбор. Наистина е много приятно да бъдем тук. Разбира се, че очаквам да дойдат и наши фенове днес, но няма как да се сравняват с пълната зала с българи, но ще бъда много щастлив да видя украинското знаме в залата. Надявам се да стане едно невероятно шоу в "Арена София". Този, който посреща по-добре и бие по-добър сервис, ще спечели днес, както и да успее да отиграе високите топки", призна Плотницкий в специално интервю за Sportal.bg преди срещата.
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"Както каза нашия капитан, ние сме дошли тук за медал, но лично според мен трябва да се забавляваме, да играем мач за мач. Все пак, това е волейбол, ще видим накрая какво ще стане в класирането", допълни още звездата на Украйна.