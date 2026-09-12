Олег Плотницкий пред Sportal.bg: Днес ще победи този отбор, който по-добре бие сервис и посреща по-добре

Звездата на мъжкия национален отбор на Украйна Олег Плотницкий сподели преди днешния много важен мач срещу България на ЕвроВолей 2026 в София, че ще победи този отбор, който по-добре бие сервис и посреща по-добре.

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"Чувстваме се невероятно тук, залата е прекрасна, пълна с невероятни фенове, дошли да подкрепят вашия отбор. Наистина е много приятно да бъдем тук. Разбира се, че очаквам да дойдат и наши фенове днес, но няма как да се сравняват с пълната зала с българи, но ще бъда много щастлив да видя украинското знаме в залата. Надявам се да стане едно невероятно шоу в "Арена София". Този, който посреща по-добре и бие по-добър сервис, ще спечели днес, както и да успее да отиграе високите топки", призна Плотницкий в специално интервю за Sportal.bg преди срещата.

"Както каза нашия капитан, ние сме дошли тук за медал, но лично според мен трябва да се забавляваме, да играем мач за мач. Все пак, това е волейбол, ще видим накрая какво ще стане в класирането", допълни още звездата на Украйна.

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