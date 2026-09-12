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България излиза за трета поредна победа на Европейското по волейбол - на живо преди сблъсъка с Украйна
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  3. Тимофей Полуян пред Sportal.bg: Пълна зала ще подкрепя България, но ще се опитаме да се противопоставим

Тимофей Полуян пред Sportal.bg: Пълна зала ще подкрепя България, но ще се опитаме да се противопоставим

  • 12 сеп 2026 | 17:40
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Националът на Украйна Тимофей Полуян заяви преди днешния много важен мач срещу България на ЕвроВолей 2026 в София, че пълна зала ще подкрепя България, но ще се опитат да използват всичките си козове и да се противопоставят по-добре.

Първи важен тест за България на Евроволей в София
Първи важен тест за България на Евроволей в София

"Естествено много се радвам да бъда отново в националния отбор. Радвам се да бъда и в София, тук залата, атмосферата, хората са прекрасни, организацията е на много високо ниво. Надявам се да се наслаждаваме възможно по-дълго на това европейско първенство. Знаем, че българите ще дадат всичко от себе си днес, за това трябва да използваме всичките си козове, ако искаме да се противопоставим на България", сподели Полуян в специално интервю за Sportal.bg преди срещата.

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"След мача срещу Полша на финалите на VNL, работихме много за изчистване на грешките, които допускаме, особено в такива двубои, така че се надявам този път да покажем много по-добра игра срещу тях."

"Както казва нашия капитан, дошли сме да спечелим медал, но много добре знаем, че няма да ни е лесно. Ще трябва доста да се потрудим. Лично аз искам да се класираме в Топ 8 отборите и след това да се наслаждаваме и ако можем, да стигнем до най-високото място, на което сме способни", завърши украинският национал.

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