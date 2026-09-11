Сабаленка не даде шанс на Пегула и достигна четвърти пореден финал на US Open

Световната №1 Арина Сабаленка се класира за своя четвърти пореден финал на US Open, след като победи американката Джесика Пегула със 7-5, 6-2 в зрелищен полуфинален сблъсък на стадион „Артър Аш“ в Ню Йорк. Двубоят между двете топ тенисистки, който бе повторение на финала от 2024 година, продължи точно 1 час и 20 минути. С този успех беларускинята пренаписа историята в Откритата ера, поставяйки нов абсолютен рекорд от 8 поредни финала на твърди кортове в турнирите от Големия шлем, изпреварвайки досегашните постижения на легендите Щефи Граф и Мартина Хингис.

В първия сет играта вървеше напълно равностойно гейм за гейм, като всяка от тенисистките печелеше подаването си, а по-дългите разигравания от дъното на корта бяха рядкост. Поставената под №3 в схемата Пегула обаче се пречупи в самия край на частта, когато сервираше при 5:6. Сабаленка се възползва максимално от открилата се възможност, реализира решителен пробив и затвори сета със 7-5 в своя полза.

Във втория сет ключов за крайния развой на срещата се оказа четвъртият гейм. Пегула допусна да изостане с в резултата още в началото с 15:40, но показа изключителен дух и успя да спаси цели четири точки за пробив в опит да се задържи в мача. В крайна сметка обаче американката се предаде под мощните удари на съперничката си и допусна пробив и изоставане от 1:3 гейма.

До края на двубоя Сабаленка държеше уверено и хладнокръвно преднината си, без да дава никакви шансове за обрат. Беларускинята сложи точка на спора, затваряйки срещата с нов категоричен пробив за 6:2.

8 - Aryna Sabalenka is the first female or male player in the Open Era to reach 8+ consecutive GS finals on hard court, surpassing the seven reached by Steffi Graf (US 1987-90), Martina Hingis (AO 1997-00) and Novak Djokovic (US 2010-13). Wow!#USOpen | @usopen @WTA pic.twitter.com/5aVNVUVTWQ — OptaAce (@OptaAce) September 11, 2026

Сабаленка завърши мача с 29 уинъра и 7 аса, печелейки внушителните 74% от точките на своя първи сервис. Беларуската звезда реализира 3 от 8-те си възможности за пробив, докато американката не успя да спечели нито един брейкпойнт в целия двубой.

На финала в събота Сабаленка ще се изправи срещу победителката от втория полуфинален сблъсък, в който една срещу друга се изправят Коко Гоф и Елена Рибакина.

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Снимки: Gettyimages