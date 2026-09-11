Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка не даде шанс на Пегула и достигна четвърти пореден финал на US Open

Сабаленка не даде шанс на Пегула и достигна четвърти пореден финал на US Open

  • 11 сеп 2026 | 04:11
  • 234
  • 0
Сабаленка не даде шанс на Пегула и достигна четвърти пореден финал на US Open

Световната №1 Арина Сабаленка се класира за своя четвърти пореден финал на US Open, след като победи американката Джесика Пегула със 7-5, 6-2 в зрелищен полуфинален сблъсък на стадион „Артър Аш“ в Ню Йорк. Двубоят между двете топ тенисистки, който бе повторение на финала от 2024 година, продължи точно 1 час и 20 минути. С този успех беларускинята пренаписа историята в Откритата ера, поставяйки нов абсолютен рекорд от 8 поредни финала на твърди кортове в турнирите от Големия шлем, изпреварвайки досегашните постижения на легендите Щефи Граф и Мартина Хингис.

В първия сет играта вървеше напълно равностойно гейм за гейм, като всяка от тенисистките печелеше подаването си, а по-дългите разигравания от дъното на корта бяха рядкост. Поставената под №3 в схемата Пегула обаче се пречупи в самия край на частта, когато сервираше при 5:6. Сабаленка се възползва максимално от открилата се възможност, реализира решителен пробив и затвори сета със 7-5 в своя полза.

Във втория сет ключов за крайния развой на срещата се оказа четвъртият гейм. Пегула допусна да изостане с в резултата още в началото с 15:40, но показа изключителен дух и успя да спаси цели четири точки за пробив в опит да се задържи в мача. В крайна сметка обаче американката се предаде под мощните удари на съперничката си и допусна пробив и изоставане от 1:3 гейма.

До края на двубоя Сабаленка държеше уверено и хладнокръвно преднината си, без да дава никакви шансове за обрат. Беларускинята сложи точка на спора, затваряйки срещата с нов категоричен пробив за 6:2.

Сабаленка завърши мача с 29 уинъра и 7 аса, печелейки внушителните 74% от точките на своя първи сервис. Беларуската звезда реализира 3 от 8-те си възможности за пробив, докато американката не успя да спечели нито един брейкпойнт в целия двубой.

На финала в събота Сабаленка ще се изправи срещу победителката от втория полуфинален сблъсък, в който една срещу друга се изправят Коко Гоф и Елена Рибакина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Две вечерни срещи и занапред: US Open запазва формата си въпреки финала в 3:33 ч.

Две вечерни срещи и занапред: US Open запазва формата си въпреки финала в 3:33 ч.

  • 11 сеп 2026 | 01:16
  • 406
  • 0
Ново предизвикателство за Зверев, този път заради програмата на US Open

Ново предизвикателство за Зверев, този път заради програмата на US Open

  • 10 сеп 2026 | 21:05
  • 1226
  • 0
Елена Рибакина влезе в историята: №1 в света след драматичен обрат срещу Женг в Ню Йорк

Елена Рибакина влезе в историята: №1 в света след драматичен обрат срещу Женг в Ню Йорк

  • 10 сеп 2026 | 20:50
  • 1228
  • 1
Анас Маздрашки е полуфиналист в Испания

Анас Маздрашки е полуфиналист в Испания

  • 10 сеп 2026 | 20:37
  • 931
  • 1
Александър Зверев пренаписва историята на US Open по пътя към нов полуфинал

Александър Зверев пренаписва историята на US Open по пътя към нов полуфинал

  • 10 сеп 2026 | 20:23
  • 1904
  • 1
Спор за здравето на тенисистите след исторически среднощен трилър на US Open

Спор за здравето на тенисистите след исторически среднощен трилър на US Open

  • 10 сеп 2026 | 20:09
  • 1716
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Мощни победи за фаворитите в Шампионската лига

Мощни победи за фаворитите в Шампионската лига

  • 11 сеп 2026 | 00:04
  • 22984
  • 23
Ман Юнайтед тръгна с убедителен успех над Сабах при завръщането си в ШЛ

Ман Юнайтед тръгна с убедителен успех над Сабах при завръщането си в ШЛ

  • 10 сеп 2026 | 23:52
  • 8190
  • 27
Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол

Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол

  • 10 сеп 2026 | 23:58
  • 8042
  • 43
Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 91826
  • 248
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 28123
  • 96
Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 8506
  • 5