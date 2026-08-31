Арина Сабаленка стартира успешно защитата на титлата си на US Open

Номер 1 в света при жените Арина Сабаленка победи колумбийката Камила Осорио в първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, четвърти за годината турнир от Големия шлем.

Сабаленка спечели с 6:2, 6:4 за 1 час и 27 минути на корта и стартира успешно защитата на титлата си в надпреварата. Състезателката от Беларус пласира 5 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 5 от 8 точки за пробив.

Сабаленка ще се изправи срещу рускинята Полина Яценко във втория кръг на турнира.

Финалистката на "Уимбълдън" Каролина Мухова победи австрийката Синя Краус, след като седмата поставена в схемата чехкиня спечели мача си от първия кръг с 6:3, 6:0.

В други срещи от първия кръг при жените 25-ата в схемата Мари Боузкова от Чехия надигра французойката Елза Жакемо с 6:2, 6:2 . Друга чехкиня - Сара Бейлек, 28-а в схемата, приключи участието си след поражение от испанката Кристина Букса със 5:7, 6:4, 1:6.

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