Байерн 0:0 Бодьо/Глимт, пропуск на Луис Диас

Байерн (Мюнхен) играе при резултат 0:0 с Бодьо/Глимт на „Алианц Арена“ в първи мач за двата отбора от основната фаза на Шампионската лига. Воденият от Венсан Компани тим ще се опита да започне с три точки пред своите фенове, но норвежците са амбицирани да поднесат изненада.

Баварският гигант се гордее с невероятно постижение – тимът е спечелил откриващия си мач в Шампионската лига в последните 23 поредни сезона, като серията датира от кампанията 2003/04. Освен това Байерн е непобеден у дома в груповата/турнирната фаза в 38 поредни двубоя (36 победи и 2 равенства) от декември 2013 г. насам. За Бодьо/Глимт това е едва второ участие в същинската част на Шампионската лига след дебюта на тима през миналия сезон, когато скандинавците отстраниха Интер и стигнаха до 1/8-финалите с поредица от пет последователни победи в турнира.

✨ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. FK Bodø/Glimt ✨ pic.twitter.com/giaNiKH9W8 — FC Bayern München (@FCBayern) September 10, 2026

Байерн влиза в двубоя след нулево равенство срещу Шалке 04 в Бундеслигата. Преди това баварците сразиха Оснабрюк (4:1) за Купата на Германия и Щутгарт (5:1) в първенството, а вдигнаха и Суперкупата на Германия след победа с 2:1 над Борусия (Дортмунд).

Бодьо/Глимт пристига в Мюнхен в отлична серия от 5 поредни победи във всички турнири. Скандинавците надделяха над Фредрикстад (2:1) и Розенборг (4:2) в норвежката Елитесериен и елиминираха НЕК Неймеген в квалификациите на Шампионската лига след победи с 3:0 у дома и 3:1 като гост.

Байерн (Мюнхен) и Бодьо/Глимт нямат предишни официални мачове помежду си. Баварците обаче имат отличен баланс срещу норвежки клубове – 8 мача без загуба (6 победи и 2 равенства), като за последно играха с Розенборг (1:1) през ноември 2000 г. От своя страна Бодьо/Глимт все още няма победа срещу германски отбори в европейските турнири (1 равенство и 2 загуби). През миналия сезон норвежците завършиха 2:2 при гостуването си на Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига,

Dette er Glimts lag mot Bayern München 🫡 pic.twitter.com/14vqvlBCXw — FK Bodø/Glimt (@Glimt) September 10, 2026

Серж Гнабри продължава възстановяването си и не е на разположение за двубоя. Най-голямата новина в състава на Байерн е това, че Джамал Мусиала за пръв път през сезона е титуляр. Той, заедно с Майкъл Олисе и Луис Диас ще помагат на тарана Хари Кейн. В халфовата линия започват Йошуа Кимих и Александър Павлович. На вратата за Байерн ще бъде капитанът Мануел Нойер, а в защита се очаква да действат Дайо Упамекано, Йонатан Та, Алфонсо Дейвис и Конрад Лаймер.

За гостите, водени от Киетил Кнутсен, формацията ще бъде 4-3-3. Офанзивното трио в атака включва Сондре Аукленд, Андреас Хелмерсен и Оле Бломберг.

Още в 5-ата минута Байерн можеше да открие резултата след центриране на Йошуа Кимих, но Луис Диас отблизо с глава стреля право в тялото на стража на гостите Никита Хайкин.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages