Елена Рибакина влезе в историята: №1 в света след драматичен обрат срещу Женг в Ню Йорк

Елена Рибакина постигна историческо постижение в кариерата, след като си осигури първото място в световната ранглиста на WTA за първи път. Казахстанката направи това факт с обрат и победа с 3-6, 6-1, 6-4 срещу олимпийската шампионка Чинуен Женг на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ.

С този успех Рибакина става първата състезателка от Казахстан — при мъжете или жените — която оглавява световната ранглиста на сингъл. Огромният успех донесе национална гордост, подчертана и от специалното поздравление на президента Касъм-Жомарт Токаев за историческото постижение.

The top four made it through 👊 pic.twitter.com/GRAYnng2Cv — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

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Това изкачване до върха е кулминация на решението ѝ от 2018 г., когато на 19-годишна възраст тя смени спортната си националност и започна да състезава за Казахстан. Тенис федерацията на страната повярва в нейния потенциал и осигури ключова финансова и професионална подкрепа във важен етап от нейното развитие.

Двубоят срещу китайката Женг започна трудно за Рибакина, която загуби първия сет с 3-6, след като допусна пробив при 3-4. Във втората част обаче 27-годишната казахстанка стабилизира сервиса си, повиши процента си на вкаран първи сервис на 58% и изравни след убедителното 6-1.

Решителният трети сет предложи оспорвана игра и драматични моменти. При 5-4 в полза на Рибакина, двойна грешка на Женг осигури преднина за казахстанката, която след това сервира успешно за затваряне на мача при 6-4 и първото си класиране за полуфиналите на Ню Йорк.

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Независимо от изхода на оставащите мачове в турнира, Рибакина гарантирано ще прекрати 99-седмичния престой на Арина Сабаленка на върха на ранглистата. В следващия си мач новата №1 в света ще излезе на полуфиналите срещу шампионката от 2023 г. Кори Гоф, която драматично спаси мачболи срещу Мира Андреева.

Балансът между Рибакина и Американката е равен 1-1 при мачовете на сингъл, като последната им среща през август в Торонто бе спечелена от казахстанката след обрат с 5-7, 6-2, 6-2.

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Снимки: Gettyimages