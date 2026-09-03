Арина Сабаленка се разправи с рускиня за по-малко от час

Световната №1 Арина Сабаленка показва убедителна форма от началото на Откритото първенство на САЩ. Двукратната защитничка на титлата се класира за третия кръг на турнира в Ню Йорк след категорична победа с 6:1, 6:1 над Полина Ятченко. Беларускинята се нуждаеше от едва 54 минути, за да прегази съперничката си на корта.

Сабаленка взе пълно преимущество от самото начало на срещата. В първия сет лидерката в световната ранглиста бързо натрупа аванс от 5:0 гейма, преди Ятченко да успее да спечели почетен гейм. Беларускинята веднага след това затвори частта с 6:1.

Вторият сет се разви по почти идентичен сценарий. Сабаленка отново поведе с 3:0, а след кратка пауза и спечелен гейм за Ятченко за 3:1, първата поставена в схемата взе следващите три поредни гейма, за да подпечата крайната победа с нов успех 6:1.

Убедителният триумф е втора поредна победа в два сета за Сабаленка в Ню Йорк, след като в първия си мач тя се справи с Мария Осорио (6:2, 6:4). Трите бързи победи са важен знак за беларускинята, която влезе в турнира под натиск заради по-колебливите си изяви в последните турнири от Големия шлем и риска да загуби първото място в ранглистата.

В третия кръг на US Open Арина Сабаленка ще се изправи срещу Камила Рахимова. Беларускинята има пълен превес в преките си двубои срещу Рахимова, като води с 3:0 победи в съперничеството им, включително два успеха на турнира от Големия шлем Ролан Гарос.

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Снимки: Gettyimages