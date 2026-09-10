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Александър Зверев пренаписва историята на US Open по пътя към нов полуфинал

  • 10 сеп 2026 | 20:23
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Александър Зверев пренаписва историята на US Open по пътя към нов полуфинал

Александър Зверев продължава забележителния си рекорден сезон, след като се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ с безапелационна победа с 6:2, 7:5, 6:1 над нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп. Този успех не само че осигури на германеца първо участие в тази фаза в Ню Йорк от 2021 г. насам, но и бележи исторически крайъгълен камък в неговата кариера.

За първи път в кариерата си Зверев достига поне до полуфинал на всеки един от четирите турнира от Големия шлем в рамките на една календарна година. Шампионът от Ролан Гарос и финалист от Уимбълдън вече има 23 победи в Големия шлем през сезона, с което подобри 37-годишния германски рекорд на Борис Бекер от 22 победи през 1989 г.

Постижението да се достигне до финалната четворка на четирите най-големи турнира в един сезон поставя Зверев в изключително престижна и лимитирана компания. В Open ерата легендарни имена като Род Лейвър, Роджър Федерер, Новак Джокович, Яник Синер, Рафаел Надал, Иван Лендъл и Бьорн Борг са сред малкото тенисисти с подобни впечатляващи серии в Шлема. Постижението на германеца затвърждава мястото му сред най-постоянните и опасни играчи на световната сцена в момента.

Двубоят срещу Ван де Зандсхулп на корт "Артър Еш" продължи малко над два часа. Германецът контролираше темпото през по-голямата част от срещата, като изпита сериозна съпротива единствено във втория сет, където спаси сетбол, преди да го спечели с 7:5 и окончателно да пречупи съперника си.

В битка за място на финала Зверев ще се изправи срещу Карен Хачанов, който стигна до полуфиналите след отказване на белгиеца Александър Блокс поради контузия. Зверев има предимство от 6-3 победи в преките си двубои срещу Хачанов. Двамата имат и паметни мачове на най-високо ниво, включително финала на Олимпийските игри в Токио през 2021 г., спечелен от германеца, както и сблъсъка им на Ролан Гарос през 2018 г.

Предстоящият полуфинал поставя висок залог и за двамата играчи, тъй като Зверев преследва втора титла от Големия шлем в кариерата си, докато Хачанов търси своя първи трофей от подобен ранг.

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Снимки: Gettyimages

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