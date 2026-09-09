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  3. Сабаленка би заменила първото място с трета титла

Сабаленка би заменила първото място с трета титла

  • 9 сеп 2026 | 13:32
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Сабаленка би заменила първото място с трета титла

Арина Сабаленка заяви, че постигането на евентуален трети пореден триумф на US Open би „облекчило всяко разочарование, ако тя загуби позицията си на номер 1 в ранглистата, тъй като съдбата й на върха на стълбичката вече не е изцяло в нейни ръце“.

А Сабаленка направи сериозна крачка към влизането в тази компания на притежателки на тройна победа на Откритото първенство на САЩ , побеждавайки Линда Носкова със 7:6 (1), 3:6, 7:6 (10:7). Последната жена, която направи това – три поредни титли, е Серена Уилямс (САЩ) от периода 2012 – 2014 година.

Сабаленка може да предаде първата позиция в WTA след турнира, ако Елена Рибакина преодолее днес четвъртфинала срещу китайката Чжън Цинвън. На въпрос дали ще бъде по-щастлива, ако спечели титлата, но слезе от върха, тя каза: „Да, ще бъда повече от щастлива. „Три титли“ звучи страхотно“, каза Сабаленка пред репортерите. „Просто съм супер щастлива, че се поставих в позиция, в която имам шанс да се боря за три титли, въпреки че все още съм далеч от това“.

Но тя вече познава клопките на преследването на трета поредна титла от същия турнир от Големия шлем, след като загуби от американката Мадисън Кийс на финала на Откритото на Австралия през 2025-а след напълно доминиращи триумфи през предходните две години.

„Това, което научих от Австралия е, че е наистина важно да изключиш целия шум и да имаш това като сигурен начин на действие“, добави Сабаленка. „Няма нищо лошо в това, стига да се фокусираш върху себе си, стига да си готов да се бориш“.

При идеално стечение на обстоятелствата, Сабаленка ще срещне на финала Рибакина в директен сблъсък между старата и евентуално новата лидерка в ранглистата на WTA.

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