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  3. Анас Маздрашки е полуфиналист в Испания

Анас Маздрашки е полуфиналист в Испания

  • 10 сеп 2026 | 20:37
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Анас Маздрашки е полуфиналист в Испания

Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Хихон (Испания) с награден фонд 30 хиляди евро.

20-годишният българин победи представителя на домакините Шави Паломар със 7:6(1), 6:2 за час и 32 минути.

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Маздрашки поведе с 5:3 в първия сет и изпусна сетбол, но впоследствие спечели тайбрека със 7:1 точки. Във втората част, при резултат 3:2, българинът спечели три поредни гейма, за да затвори срещата.

Съперник на Анас Маздрашки в спор за място на финала ще бъде победителят от двубоя между водача в схемата Раян Нийбур (Нидерландия) и петия поставен Игнасио Париска (Венецуела).

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Снимки: Sportal.bg

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