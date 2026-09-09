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Наваро затрудни, но не успя да спре устрема на Пегула към 1/2-финала в Ню Йорк

  • 9 сеп 2026 | 06:20
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Наваро затрудни, но не успя да спре устрема на Пегула към 1/2-финала в Ню Йорк

Джесика Пегула се класира за 1/2-финалната фаза на US Open, побеждавайки сънародничката си Ема Наваро в три сета - 3:6, 6:4, 6:3. Срещата на "Артър Аш" в Ню Йорк продължи близо два часа и половина, а поставената под №3 американка трябваше да прави обрат, но все пак постигна целта си и направи още една важна крачка към трофея.

Наваро никога не бе побеждавала Пегула в трите им предишни срещи. Това обаче не беше очевидно, особено в първия сет, когато тя излезе, нанасяйки мощни удари и играейки агресивно, изваждайки Пегула от нейния ритъм. Така тя успя да наложи волята си и да спечели с 6:3.

Във втория сет обаче Пегула се окопити и успя да направи ценен пробив за 3:2, след което не изпусна инициативата и затвори сета с 6:4, изравнявайки общия резултат в мача.

В третия сет изглеждаше, че Наваро ще си върне инициативата, правейки ранен пробив за 2:1. Тя обаче допъсна връщане па пробива още в следващия гейм, а впоследствие допусна да бъде пробиата още веднъж за 4:2 и това се оказа достатъчно на Пегула да измъкне сета и мача с 6:3.

Така Джесика Пегула продължава да има най-много победи в WTA Тура през 2026 година. Победата осигурява на американката полуфинална среща срещу двукратната защитаваща титлата си шампионка Арина Сабаленка. Това е повторение на финала от 2024 г., спечелен от Сабаленка. Беларускинята има баланс от 9-4 победи срещу Пегула. Пегула може да спечели първото място в световната ранглиста на WTA, ако спечели US Open, а Елена Рибакина загуби на полуфиналите.

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Снимки: Gettyimages

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