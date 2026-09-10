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Ман Юнайтед 0:0 Сабах, срещата започна на високи обороти

  • 10 сеп 2026 | 21:59
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Ман Юнайтед 0:0 Сабах, срещата започна на високи обороти

Манчестър Юнайтед и Сабах играят при 0:0 в мач от първия кръг на Шампионската лига, като и за двата тима срещата има символно значение.

Срещата започна на високи обороти от страна и на двата отбора, които се стремяха да разиграват бързо топката и да преминават към противниковото наказателно поле на скорост. Още в 6-ата минута гостите поискаха и дузпа за игра с ръка на Доргу в пеналта, която очевидно бе неволна. В ответната атака пък последва и първия точен изстрел в двубоя, който бе дело на Матеус Куня, но не затрудни особено Стас Покатилов.

“Червените дяволи” се завръщат в турнира, след като пропуснаха последните два сезона на най-престижния клубен турнир, а днешният двубой ще е под номер 300 в състезанието за тима. Представителят на Азербайджан пък е в другата крайност на ситуацията, след като тази вечер ще направи своя дебют и от на историческо съоръжение, каквото представлява “Олд Трафорд”. 20-кратните шампиони на Премиър лийг започнаха колебливо в местното първенство и ще искат днес да си върнат част от самочувствието с по-солиден успех.

Мениджърът на тима Майкъл Карик прави няколко промени в своя тим в сравнение с тези, които започнаха при равенството с Евертън. Нусиар Мазрауи получава шанс на десния бек, а Лени Йоро ще си партнира с Лича Мартинес в центъра на отбраната. Люк Шоу, който имаше проблеми, дори не е в групата на тима, а отляво ще играе Патрик Доргу. Бенямин Шешко, който вкара два гола, появявайки се от пейката, получава шанс на върха на атаката, като ще бъде подкрепян от Мбемо и Куня по крилата и Бруно Фернандеш зад централния нападател.

Тимът на Сабах е воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас, който залага на огледална схема на тази на домакините. Литовският специалист е известен с това, че не залага на дефанзивен футбол и търси повече игра с топката, което обаче вероятно ще е трудно тази вечер на “Олд Трафорд”. Основната офанзивна мощ на тима е изградена от сръбския офанзивен полузащитник Велико Симич и централния нападател Джой-Ланс Микелс, който преди дни отбеляза хеттрик при впечатляващия успех с 5:0 на гостите в местното първенство.

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Снимки: Gettyimages

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