Сабаленка оцеля след тежка битка с Носкова и е на 1/2-финал в Ню Йорк

Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка (Беларус) се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

В четвъртфинален двубой Сабаленка отстрани шампионката от "Уимбълдън" и шеста поставена Линда Носкова (Чехия) със 7:6(1), 3:6, 7:6(7) за два часа и 22 минути игра.

Противничка на защитаващата титлата си Арина Сабаленка в битката за достигане до финала ще бъде победителката от изцяло американския сблъсък между Джесика Пегула и Ема Наваро.

Сабаленка - носителка на трофея в Ню Йорк от 2024-а и 2025 година, водеше с 5:2 в първия сет, но Носкова изравни за 5:5 и последва тайбрек, който тенисистката от Беларус спечели. Пробив в шестия гейм наклони везните в полза на Линда Носкова във втората част и чехкинята изравни резултата в мача след 6:3 в своя полза.

Съперничките изиграха оспорван трети сет, в който Арина Сабаленка навакса изоставане от 2:4 до 5:4, а в тайбрека реализира първия си мачбол, за да ликува при 10-7 точки.

Полуфиналът е шести пореден за Сабаленка на Откритото първенство на САЩ, а тя удължи до 18 мача победната си серия на кортовете в Ню Йорк.

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Снимки: Gettyimages