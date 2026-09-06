Водачката в схемата Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си US Open

Водачката в схемата Арина Сабаленка (Беларус) продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис след бърз успех в два сета срещу представителката на домакините Тейлър Таунзенд. Шампионката от 2024 и 2025 година се класира за четвъртфиналите след победа срещу американката с 6:4, 6:3 за 76 минути на корта.

В първия сет и двете тенисистки не бяха убедителни на собствен сервис и публиката на стадион "Артър Аш" стана свидетел на общо седем пробива. Четири от тях обаче бяха дело на Сабаленка, която получи шанс да сервира за водачеството в общия резултат и се справи успешно.

Таунзенд поведе с 3:1 след ранен пробив във втората част, но представителката на Беларус осъществи три брейка като част от пет поредни гейма и не допусна изравняване.

Така Арина Сабаленка спечели 17-и пореден мач в Ню Йорк и за шеста поредна година достигна до четвъртфиналите на турнира от Големия шлем в САЩ.

Следващата съперничка на световната номер 1 ще бъде победителката от двубоя между 11-ата поставена Марта Костюк (Украйна) и шестата в схемата Линда Носкова (Чехия).

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