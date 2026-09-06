Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Водачката в схемата Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си US Open

Водачката в схемата Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си US Open

  • 6 сеп 2026 | 20:08
  • 171
  • 0
Водачката в схемата Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си US Open

Водачката в схемата Арина Сабаленка (Беларус) продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис след бърз успех в два сета срещу представителката на домакините Тейлър Таунзенд. Шампионката от 2024 и 2025 година се класира за четвъртфиналите след победа срещу американката с 6:4, 6:3 за 76 минути на корта.

В първия сет и двете тенисистки не бяха убедителни на собствен сервис и публиката на стадион "Артър Аш" стана свидетел на общо седем пробива. Четири от тях обаче бяха дело на Сабаленка, която получи шанс да сервира за водачеството в общия резултат и се справи успешно.

Таунзенд поведе с 3:1 след ранен пробив във втората част, но представителката на Беларус осъществи три брейка като част от пет поредни гейма и не допусна изравняване.

Така Арина Сабаленка спечели 17-и пореден мач в Ню Йорк и за шеста поредна година достигна до четвъртфиналите на турнира от Големия шлем в САЩ.

Следващата съперничка на световната номер 1 ще бъде победителката от двубоя между 11-ата поставена Марта Костюк (Украйна) и шестата в схемата Линда Носкова (Чехия).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Янаки Милев загуби финала на ATP Challenger 50 в Пловдив

Янаки Милев загуби финала на ATP Challenger 50 в Пловдив

  • 6 сеп 2026 | 13:58
  • 1061
  • 0
Александър Зверев: Доволен съм, че нивото ми се движи в правилната посока

Александър Зверев: Доволен съм, че нивото ми се движи в правилната посока

  • 6 сеп 2026 | 12:33
  • 766
  • 0
Ига Швьонтек разкри, че предпочита втория по големина корт на US Open

Ига Швьонтек разкри, че предпочита втория по големина корт на US Open

  • 6 сеп 2026 | 11:08
  • 1068
  • 0
Александър Зверев продължава в четвъртия кръг на US Open

Александър Зверев продължава в четвъртия кръг на US Open

  • 6 сеп 2026 | 10:07
  • 1135
  • 0
Ето как приключи първата седмица на US Open

Ето как приключи първата седмица на US Open

  • 6 сеп 2026 | 08:51
  • 12321
  • 1
Рибакина се помъчи срещу корава украинка, но е в следващия кръг

Рибакина се помъчи срещу корава украинка, но е в следващия кръг

  • 6 сеп 2026 | 06:46
  • 2035
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 1:0 Черно море, две ключови намеси на Милосавлиевич

Локомотив (Пд) 1:0 Черно море, две ключови намеси на Милосавлиевич

  • 6 сеп 2026 | 20:24
  • 6747
  • 21
Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо

Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо

  • 6 сеп 2026 | 20:28
  • 15346
  • 49
Божинов колабира на терена и прекъсна мач от Серия "Б"

Божинов колабира на терена и прекъсна мач от Серия "Б"

  • 6 сеп 2026 | 17:36
  • 44101
  • 10
Барселона продължава с терора в Ла Лига и за първи път дръпна на Реал Мадрид

Барселона продължава с терора в Ла Лига и за първи път дръпна на Реал Мадрид

  • 6 сеп 2026 | 19:00
  • 28379
  • 57
Втора лига на живо: Берое с обрат в Добрич

Втора лига на живо: Берое с обрат в Добрич

  • 6 сеп 2026 | 20:35
  • 18975
  • 4
Драма и красиви голове лишиха Ман Юнайтед от трите точки в дома на Евертън

Драма и красиви голове лишиха Ман Юнайтед от трите точки в дома на Евертън

  • 6 сеп 2026 | 17:58
  • 20512
  • 35