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Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
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Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг от основната фаза в Шампионската лига предлага нова порция интригуващи двубои. Феновете очакват с нетърпение срещите на водещите европейски грандове и амбициозните дебютанти. На голямата ссцена тази вечер ще излязат дваот клубовете с най-сериозни традиции в турнира - Байерн (Мюнхен) и Манчестър Юнайтед.

Нидерландският шампион ПСВ Айндховен посреща Шахтьор (Донецк) от 19:45 часа. Двата тима отново кръстосват шпаги в Европа, след като през ноември 2024 година "филипсите" изтръгнаха драматична победа с 3:2 у дома над украинския си съперник. Шахтьор е лидер в местното първенство, като спечели 4 от първите си 5 мача.

Турският гранд Фенербахче се изправя срещу Рома в другия ранен мач от програмата. И двата отбора търсят силен старт в турнира, но домакините са изправени пред сериозни кадрови проблеми около дисциплинарните процедури на УЕФА, засегнали ключови фигури като Матео Гендузи и Мейсън Грийнууд след сблъсъка срещу Лион. Рома впечатлява от старта на сезона в Серия "А" и оглавява таблицата с пълен актив от 9 точки.

На "Алианц Арена" Байерн (Мюнхен) приема норвежката сензация Бодьо/Глимт. Баварците на Венсан Компани преследват победа и ще черпят самочувствие от изумителната си серия от 38 поредни домакински мача без загуба в групите и турнирната фаза (36 победи), както и от факта, че са печелили откриващия си мач в последните 23 сезона на Шампионската лига. Бодьо/Глимт е коварен съперник и няма поражение от началото на май, а в този период спечели 18 от общо 20 изиграни срещи.

Италианският дебютант Комо ще направи историческия си дебют в турнира с домакинство срещу РБ Лайпциг на обновения стадион "Джузепе Синигалия". Възпитаниците на Сеск Фабрегас влизат в мача в отлична форма след убедителния успех с 4:1 над Дженоа в Серия "А", а техният съперник ближе рани след поражението с 1:3 от Вердер (Бремен) през уикенда. Германският клуб обаче има сериозни кадрови проблеми – Кристоф Баумгартнер и Роко Райц са твърдо аут, а Кастело Лукеба и Браян Груда са под въпрос.

На "Олд Трафорд" Манчестър Юнайтед посреща азербайджанския дебютант Сабах. Воденият от Майкъл Карик тим влиза в двубоя след равенство 2:2 срещу Евертън в Премиър лийг. "Червените дяволи" продължават да се справят с отсъствието на трайно контузените Матайс де Лихт, Мануел Угарте, Карлос Балеба, Амад Диало и Том Хийтън, а Маркъс Рашфорд е под въпрос. Гостите от Азербайджан, предвождани от Валдас Дамбраускас, пристигат в Манчестър след серия от три поредни победи и успех с 5:0 над Зира в местното първенство.

Славия (Прага) ще е домакин на френския Ланс. Гостите, водени от новия си старши треньор Дино Топмьолер, започнаха сезона с трофей за Суперкупата на Франция, но изпитват затруднения в Лига 1, като претърпяха поражение с 0:1 от Лориен непосредствено преди пътуването за Прага. Славия няма загуба през сезона и е лидер в местното първенство.

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