Ново предизвикателство за Зверев, този път заради програмата на US Open

Организаторите на Откритото първенство на САЩ взеха решение да поставят полуфиналния сблъсък между водача в схемата Александър Зверев и Карен Хачанов в дневната сесия на корт „Артър Аш“. Двубоят е насрочен за 15:00 часа местно време в Ню Йорк (22:00 часа българско време). За германеца това означава драстична промяна в рутината, тъй като първите му пет мача в Ню Йорк се играха изцяло в късните нощни часове.

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Предишните срещи на Зверев завършваха далеч след полунощ – съответно в 1:55, 2:15 и 1:09 часа сутринта. Дори след четвъртфиналната си победа над Ботик ван де Зандсхулп той призна, че е останал буден до 3:30 часа през нощта, за да гледа епичния мач между Бен Шелтън и Карлос Алкарас. Сега Зверев ще трябва бързо да пренастрои биологичния си часовник за коренно различни метеорологични условия, по-бърз отскок на топката и пряка слънчева светлина.

Основната причина за преместването на двубоя Зверев – Хачанов е огромният телевизионен интерес към изцяло американския полуфинал между Бен Шелтън и Франсис Тиафо. Излъчващият гигант ESPN и местната публика изискваха домакинският сблъсък да бъде в най-гледаното време от 19:00 часа местно време. Победата на Шелтън над Алкарас в пет сета и драматичният обрат на Тиафо срещу Алекс Микелсен гарантират, че американски тенисист ще играе на финала в Flushing Meadows за първи път от години.

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По отношение на физическата свежест Зверев влиза в полуфинала след сравнително бърза победа с 6:2, 7:5, 6:1 над Ван де Зандсхулп. Карен Хачанов също премина през четвъртфиналите без прекомерно изтощение, след като белгиецът Александър Блокс се отказа поради контузия при резултат 6:2, 7:5, 3:2 в полза на руснака. В преките двубои Зверев води с 6-3 победи, но Хачанов спечели последния им сблъсък през 2025 г. на Мастърса в Торонто с 3:6, 6:4, 7:6.

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Снимки: Gettyimages