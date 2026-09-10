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Ново предизвикателство за Зверев, този път заради програмата на US Open

  • 10 сеп 2026 | 21:05
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Ново предизвикателство за Зверев, този път заради програмата на US Open

Организаторите на Откритото първенство на САЩ взеха решение да поставят полуфиналния сблъсък между водача в схемата Александър Зверев и Карен Хачанов в дневната сесия на корт „Артър Аш“. Двубоят е насрочен за 15:00 часа местно време в Ню Йорк (22:00 часа българско време). За германеца това означава драстична промяна в рутината, тъй като първите му пет мача в Ню Йорк се играха изцяло в късните нощни часове.

Александър Зверев пренаписва историята на US Open по пътя към нов полуфинал
Александър Зверев пренаписва историята на US Open по пътя към нов полуфинал

Предишните срещи на Зверев завършваха далеч след полунощ – съответно в 1:55, 2:15 и 1:09 часа сутринта. Дори след четвъртфиналната си победа над Ботик ван де Зандсхулп той призна, че е останал буден до 3:30 часа през нощта, за да гледа епичния мач между Бен Шелтън и Карлос Алкарас. Сега Зверев ще трябва бързо да пренастрои биологичния си часовник за коренно различни метеорологични условия, по-бърз отскок на топката и пряка слънчева светлина.

Основната причина за преместването на двубоя Зверев – Хачанов е огромният телевизионен интерес към изцяло американския полуфинал между Бен Шелтън и Франсис Тиафо. Излъчващият гигант ESPN и местната публика изискваха домакинският сблъсък да бъде в най-гледаното време от 19:00 часа местно време. Победата на Шелтън над Алкарас в пет сета и драматичният обрат на Тиафо срещу Алекс Микелсен гарантират, че американски тенисист ще играе на финала в Flushing Meadows за първи път от години.

Зверев достигна четвърти пореден полуфинал в турнирите от Големия шлем
Зверев достигна четвърти пореден полуфинал в турнирите от Големия шлем

По отношение на физическата свежест Зверев влиза в полуфинала след сравнително бърза победа с 6:2, 7:5, 6:1 над Ван де Зандсхулп. Карен Хачанов също премина през четвъртфиналите без прекомерно изтощение, след като белгиецът Александър Блокс се отказа поради контузия при резултат 6:2, 7:5, 3:2 в полза на руснака. В преките двубои Зверев води с 6-3 победи, но Хачанов спечели последния им сблъсък през 2025 г. на Мастърса в Торонто с 3:6, 6:4, 7:6.

Ден 11 на US Open: ясни са всички полуфиналисти
Ден 11 на US Open: ясни са всички полуфиналисти
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Снимки: Gettyimages

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