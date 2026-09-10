Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 1532
  • 0

Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август, като по този начин извоюва и първото си отличие от голям форум при жените. След края на сезона тя прие да участва в “Гостът на Sportal.bg”, където говори за отиващата си година.

“Бих казала, че сезонът имаше успешен завършек. Моите постижения на състезанията бяха много непостоянни - или правех по три фала, или си правех личен резултат. Това искам да го променя занапред и да бъда по-постоянна в състезанията си. Зимният сезон мисля, че нямаше какво повече да поискам от него. Мога да кажа, че беше много успешен поради факта, че се връщах след много тежка травма и нямах никакви очаквания за него. Моята мечтана цел беше поне да взема участие на Световния шампионат. Осмото място ме направи още по-щастлива.

Започнахме с добри настроения за летния сезон, но поради спънки по пътя не се стече по най-добрия възможен начин. Оттам дойдоха тези колебания във формата ми. Но въпреки това бих казала, че последният месец и половина преди Европейското даде резултат. Както моят треньор казва: аз съм състезател за големи състезания и винаги успявам да покажа потенциала си на тях”, каза Начева в студиото на Sportal.bg.

Александра Начева за конкуренцията: Възхищавам се на Габи, Виктория Ангелова е голям талант
Александра Начева за конкуренцията: Възхищавам се на Габи, Виктория Ангелова е голям талант

Пречи ли нейната емоционалност в спорта? “По принцип аз съм много емоционална и извън спорта, а това по време на състезание ми пречи ужасно много. На тренировките ние правим един разбег, един скок и в момента, когато на мен ми вдигнат белия флаг, всичко се изтрива все едно. Скачам единствено на хъс и мотивация, а това се отразява и на разбега, и на скачането. Това искам да го избегна и се надявам този медал да ми даде една по-голяма увереност и самочувствие сред останалите жени в сектора. Да мога да си овладявам повече емоциите и да мога да показвам това, което реално мога. Защото при този бронз видяхме много грешки. Мисля, че има аванс за много по-големи скокове от този.”

Начева разкри майчините думи, които са я вдъхновили в един от най-тежките моменти в нейната кариера
Начева разкри майчините думи, които са я вдъхновили в един от най-тежките моменти в нейната кариера

Постижимо ли е достигането на границата от 15 метра?

Алекс Начева мечтае да отвори собствен медицински център
Алекс Начева мечтае да отвори собствен медицински център

Какво значи постът със заглавие: “Треньорът ми с кучето, което щеше да идва с мен на лагери през “крив макарон””.

Ще има ли Пловдив стадион, на който да тренират атлетите? Какви изненади е получила Начева след завръщането си в България и колко дни не е спала след спечеления медал? Отговорите на всички тези въпроси можа да откриете във видеото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от Лека атлетика

Божидар Саръбоюков закрива сезона на 12 септември в Будапеща

Божидар Саръбоюков закрива сезона на 12 септември в Будапеща

  • 10 сеп 2026 | 15:43
  • 287
  • 0
Кър отговори на критиките преди сблъсъка с Ингебригтсен: Не съм робот

Кър отговори на критиките преди сблъсъка с Ингебригтсен: Не съм робот

  • 10 сеп 2026 | 11:18
  • 2213
  • 0
Батоклети завърши сезона с бягане под 4 минути на 1500 метра

Батоклети завърши сезона с бягане под 4 минути на 1500 метра

  • 10 сеп 2026 | 10:56
  • 1835
  • 0
Рийки подобри европейския рекорд в шосейната миля

Рийки подобри европейския рекорд в шосейната миля

  • 10 сеп 2026 | 10:28
  • 378
  • 0
Чех отново премина границата от 70 метра за победа в Загреб

Чех отново премина границата от 70 метра за победа в Загреб

  • 10 сеп 2026 | 10:15
  • 1084
  • 0
Четирима състезатели ще представят България на Световното първенство по шосейни бягания

Четирима състезатели ще представят България на Световното първенство по шосейни бягания

  • 9 сеп 2026 | 15:26
  • 527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 53716
  • 107
ЦСКА с официална позиция след инцидента с пресаташето, осъди вандалските прояви на "сините" фенове

ЦСКА с официална позиция след инцидента с пресаташето, осъди вандалските прояви на "сините" фенове

  • 10 сеп 2026 | 16:40
  • 3362
  • 10
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 8526
  • 15
Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 5489
  • 23
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

  • 10 сеп 2026 | 13:48
  • 56002
  • 75