Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август, като по този начин извоюва и първото си отличие от голям форум при жените. След края на сезона тя прие да участва в “Гостът на Sportal.bg”, където говори за отиващата си година.

“Бих казала, че сезонът имаше успешен завършек. Моите постижения на състезанията бяха много непостоянни - или правех по три фала, или си правех личен резултат. Това искам да го променя занапред и да бъда по-постоянна в състезанията си. Зимният сезон мисля, че нямаше какво повече да поискам от него. Мога да кажа, че беше много успешен поради факта, че се връщах след много тежка травма и нямах никакви очаквания за него. Моята мечтана цел беше поне да взема участие на Световния шампионат. Осмото място ме направи още по-щастлива.

Започнахме с добри настроения за летния сезон, но поради спънки по пътя не се стече по най-добрия възможен начин. Оттам дойдоха тези колебания във формата ми. Но въпреки това бих казала, че последният месец и половина преди Европейското даде резултат. Както моят треньор казва: аз съм състезател за големи състезания и винаги успявам да покажа потенциала си на тях”, каза Начева в студиото на Sportal.bg.

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Пречи ли нейната емоционалност в спорта? “По принцип аз съм много емоционална и извън спорта, а това по време на състезание ми пречи ужасно много. На тренировките ние правим един разбег, един скок и в момента, когато на мен ми вдигнат белия флаг, всичко се изтрива все едно. Скачам единствено на хъс и мотивация, а това се отразява и на разбега, и на скачането. Това искам да го избегна и се надявам този медал да ми даде една по-голяма увереност и самочувствие сред останалите жени в сектора. Да мога да си овладявам повече емоциите и да мога да показвам това, което реално мога. Защото при този бронз видяхме много грешки. Мисля, че има аванс за много по-големи скокове от този.”

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Ще има ли Пловдив стадион, на който да тренират атлетите? Какви изненади е получила Начева след завръщането си в България и колко дни не е спала след спечеления медал? Отговорите на всички тези въпроси можа да откриете във видеото.

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Снимки: Борислав Трошев