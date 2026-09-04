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Сабаленка се извини на журналист след лют спор на пресконференция

  • 4 сеп 2026 | 09:27
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Сабаленка се извини на журналист след лют спор на пресконференция

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка се оказа в центъра на скандал, след като влезе в спор с журналист на пресконференцията след победата си във втория кръг на US Open над Полина Ятченко. Сабаленка победи рускинята за по-малко от час, а след мача репортерът на "Ню Йорк Таймс" Мат Фатърман ѝ зададе въпрос за партитата и забавните събития, на които е присъствала през седмицата преди началото на последния за годината турнир от Големия шлем. Този въпрос раздразни беларускинята, която остро отговори на американския журналист.

Арина Сабаленка се разправи с рускиня за по-малко от час
Арина Сабаленка се разправи с рускиня за по-малко от час

Вие сте наистина смешни. Партита? Забавления? Защо изобщо бихте казали това? Защо изобщо бихте си помислили такова нещо? Какъв е този въпрос? Само защото публикувах някои дейности с брандове, вие си мислите, че съм ходила на партита?", заяви Арина Сабаленка

По-късно Фатърман разкри в социалната мрежа „X“, че най-добрата тенисистка в света му се е извинила за поведението си.

"Тя и нейният агент всъщност ми изпратиха съобщение, за да се извинят, което оценявам", написа той.

Сабаленка и Фатърман ще имат нова възможност да се срещнат очи в очи на пресконференцията след мача от третия кръг, в който Арина ще премери сили с Камила Рахимова от Узбекистан.

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