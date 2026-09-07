Сабаленка не се тревожи за първото си място

Арина Сабаленка разказа за „психическите и физическите“ предизвикателства да запази първото място в света, докато позицията ѝ на върха в ранглистата на WTA е поставена под напрежение на US Open 2026 във „Флашинг Медоус“. Сабаленка е №1 в продължение на 99 поредни седмици, но за да достигне 100, ще трябва да защити титлата си в Ню Йорк. Дори това обаче няма да бъде достатъчно, ако Елена Рибакина достигне до полуфиналите.

Джесика Пегула и Коко Гоф също могат да се включат в битката в зависимост от резултатите си в турнира от Големия шлем.

Настоящият период на Сабаленка като №1 започна през октомври 2024 година и е шестият най-дълъг в историята. Тя признава, че лидерската позиция в световната ранглиста носи тежест, която хората отстрани може би не разбират.

„Вероятно не разбират колко трудно е психически да не се съсредоточаваш върху това и постоянно да мислиш единствено как да се усъвършенстваш.“

Изглежда, че битката за първото място в света ще продължи до самия край, докато Сабаленка се опитва да го запази, печелейки трета поредна титла на US Open. Рибакина намали изоставането си, достигайки до осминафиналите, където ще се изправи срещу Наоми Осака. Дори и да не измести Сабаленка от върха в Ню Йорк, след турнира тя ще продължи да бъде плътно зад нея. Докато много наблюдатели ще следят всички възможни сценарии, Сабаленка ще бъде съсредоточена единствено върху представянето си на корта.

„Напълно се дистанцирам от това, защото всичко е само догадки. Само „ако, ако, ако, ако“. Аз се съсредоточавам единствено върху себе си. Опитвам се да показвам най-добрия си тенис всеки път, когато изляза на корта, и просто да се боря. Винаги има някакви сценарии… Един не се сбъдва и веднага се появява друг. Винаги има различни възможности и всевъзможни статистики, които се разпространяват в социалните мрежи, затова се опитвам напълно да стоя настрана от тях.

Сега всичко е в моите ръце и се опитвам да контролирам това, което мога. Когато нещо не зависи от мен, значи не зависи от мен. Защо изобщо да мисля за него?“

Сабаленка все още не е загубила сет в Ню Йорк, а следващата ѝ съперничка е поставената под №6 и шампионка от „Уимбълдън“ Линда Носкова. Беларускинята е спечелила и двата си предишни мача срещу Носкова, включително този на твърди кортове в Индиън Уелс по-рано през годината. Тя заяви, че се чувства по-добре подготвена за тежките битки след победата си с 6:4, 6:3 над Таунсенд на осминафиналите.

„Обичам подобни мачове, защото този беше истинско предизвикателство. Преминаването през трудни изпитания и преодоляването им определено ти дава сила и много твърда увереност, че можеш да се справиш“, добави тя. „Подобни мачове наистина ти дават огромен тласък на самочувствието.“

За предстоящия сблъсък с Носкова, която вече има 11 поредни победи в турнирите от Големия шлем, Сабаленка заяви:

„Тя има много агресивен стил на игра, сервира изключително добре и играе с огромна скорост. Трябва да стоиш много ниско, за да можеш да се справиш с тази мощ и енергия. Играли сме няколко пъти в миналото и тези мачове никак не бяха лесни.“

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Снимки: Imago