Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия приветства нов вратар

Фратрия приветства нов вратар

  • 10 сеп 2026 | 14:29
  • 474
  • 0

ПФК Фратрия приветства в отбора вратаря Галин Григоров.

Галин Григоров е млад и перспективен български футболен вратар, който постепенно се утвърждава в професионалния футбол. Той е продукт на школата на Черно море, където още от ранна възраст показва качества и потенциал.

След период на развитие и натрупване на опит във Втора лига Григоров прави следващата крачка в кариерата си с Добруджа, където получава възможност да се докаже на по-високо ниво. Със своите рефлекси, увереност и постоянство той се превръща във важна част от отбора и е сред вратарите, които заслужават внимание в българския футбол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бонман се разминал с трансфер в Италия

Бонман се разминал с трансфер в Италия

  • 10 сеп 2026 | 09:21
  • 1566
  • 5
Японските инвеститори се отдалечават от Локо (Пловдив)

Японските инвеститори се отдалечават от Локо (Пловдив)

  • 10 сеп 2026 | 09:09
  • 2191
  • 6
От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

  • 10 сеп 2026 | 09:05
  • 6023
  • 39
„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – дъжд от голове и изразителни победи в групата

„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – дъжд от голове и изразителни победи в групата

  • 10 сеп 2026 | 09:00
  • 866
  • 0
Мишо Александров: Напълно заслужена Суперкупа

Мишо Александров: Напълно заслужена Суперкупа

  • 9 сеп 2026 | 21:57
  • 4752
  • 9
Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА

Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 21:52
  • 8853
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 29647
  • 50
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

  • 10 сеп 2026 | 13:48
  • 36211
  • 44
ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

  • 10 сеп 2026 | 12:18
  • 19017
  • 122
Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

  • 10 сеп 2026 | 10:35
  • 12489
  • 42
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 216443
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 9799
  • 1