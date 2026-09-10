Фратрия приветства нов вратар

ПФК Фратрия приветства в отбора вратаря Галин Григоров.

Галин Григоров е млад и перспективен български футболен вратар, който постепенно се утвърждава в професионалния футбол. Той е продукт на школата на Черно море, където още от ранна възраст показва качества и потенциал.

След период на развитие и натрупване на опит във Втора лига Григоров прави следващата крачка в кариерата си с Добруджа, където получава възможност да се докаже на по-високо ниво. Със своите рефлекси, увереност и постоянство той се превръща във важна част от отбора и е сред вратарите, които заслужават внимание в българския футбол.

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