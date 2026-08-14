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Роде: Знаем какво правим и изчакахме своя момент, днес ще празнуваме

  • 14 авг 2026 | 20:49
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Роде: Знаем какво правим и изчакахме своя момент, днес ще празнуваме

Наставникът на Фратрия - Ренарс Роде, остана доволен от домакинската победа на своя отбор с 2:0 над Берое.

“Бяхме по-спокойни. Успяхме да стигнем до попадението и този резултат. Бяхме спокойни, не бързахме и знаем какво правим. Чакахме своя момент. Идеята на смените бе да затрудним съперника и да го принудим да допуска повече грешки.

Целият отбор се бори за това, опитва се да отбележи попадения. Започнахме малко по-трудно сезона и с много нови попълнения. Изисква се време, но се адаптират добре. Днес ще празнуваме. Готвим се за Вихрен. Със сигурност и двата отбора ще искат да спечелят", заяви треньорът на "братлетата".

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