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Слави Шопов: Дразни ме негативната серия срещу Локомотив

  • 10 сеп 2026 | 14:19
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Един от най-големите таланти на Ботев Пловдив, Станислав Шопов, се завърна в родния си клуб. Той даде първото си интервю за "Диема" на базата на клуба, където премина голяма част от неговото детство. Тук той дебютира едва на 16 г. – през май 2018 г.

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 „Чувството да се завърнеш у дома е невероятно. Тук имам страшно много спомени, което ме прави щастлив и нямам търпение. Спомням си дебюта ми – загрявах и нямах търпение да получа първите си минути. Николай Киров ме повика, за да сменя Стивън Петков. Той ме целуна по главата и ми пожела успех. А Йордан Минев ми каза, ако мога да мина целия отбор и да вкарам гол. Това ми даде самочувствие.

Спомням си и първия си гол с екипа на Ботев. Тодор Неделев ми подаде, след което аз напреднах с дрибъл, а после му върнах топката. Той центрира, стана разбъркване и аз бях на точното място и отбелязах първият си гол. Беше невероятно, защото за всеки един млад футболист първият гол се помни завинаги“, започна Шопов.

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Той разкри и как се е стигнало до завръщането му в Ботев.

„Много бързо се случиха нещата. Благодарение на ръководството на Ботев, на треньорския щаб и най-вече на господин Илиян Филипов. Желание имаше и двете страни и ето сега съм тук и съм много щастлив. В съблекалнята ме приеха много топло и смятам, че имаме доста добър колектив. Аз съм запознат с отбора, защото, независимо, че не бях тук, съм гледал всеки мач. Има и футболисти, с които съм играл, което е плюс. Но чисто като отбор, като нови лица, смятам, че бързо ще се адаптирам към отбора.

С Димитър Тонев се знаем от 7-годишни. И не само сме тренирали заедно, ние бяхме 11 години в една стая. Познаваме се отлично, знаем кой какво може и какво не може. Радвам се много и нямам търпение отново да играем заедно на терена. Защото това е мечта за всеки юноша на този клуб“, разказа Шопов.

Халфът говори и за функционалното си състояние, след като претърпя една от най-тежките контузии във футбола – скъсани връзки на коляното.

„Минаха 9 месеца и вече съм възстановен. Това е изпитание, през което преминават много футболисти. Сега нямам търпение отново да правя това, което обичам. Да, в Ботев има голяма конкуренция, но аз никога не съм се притеснявал от нея. Винаги съм казвал, че това е най-хубавото и най-важното нещо във футбола. Тя ти помага да се развиваш и вдига качеството на отбора“, смята Шопов.

Той не подмина и предстоящото голямо дерби на Пловдив.

„Вече се усеща тръпката от наближаващия мач. Най-важното сега е обаче да оставим всички емоции настрана и да изиграем хладнокръвно този двубой. И да го спечелим, разбира се. Който иска повече победата, той ще я вземе. В това дерби формата и класирането нямат значение. Запознат съм, че Ботев е в негативна серия от мачовете с Локомотив напоследък и лично мен това ме дразни“, откровен е халфът.

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Никола Попов свири дербито на Пловдив

Според него има разлика между българското и хърватското първенство, откъдето той идва.

„Има разлики и не са малко. Най-вече в това, което аз съм видял там за една година и два-три месеца. В терените, в темпото на игра. И нещо много важно – там играят много хърватски футболисти. Страшно много разчитат на своите играчи и ги налагат. Дават им време и след това си берат плодовете. Смятам, че точно това са трите разлики – в терените, в темпото на игра и налагането на свои кадри. В Хърватия се изискват доста качества, за да се наложиш, когато си чужденец“, смята той.

Накрая Шопов говори за целите и мечтите си във футбола.

„Сега съм си поставил краткосрочни цели с отбора на Ботев Пловдив. Да започна да играя и Дай Боже, да спечелим трофей и да играем в Европа. Работя за това стъпка по стъпка и вярвам, че ще се случи. Разбира се, искам и да се върна в националния отбор. За мен това е най-високото стъпало за един футболист.

Голямата ми мечта е да играя в голям европейски отбор. Кога ще се случи и дали ще се случи, времето ще покаже“, завършва Шопов.

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