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  3. Янтра привлече 21-годишен нападател

Янтра привлече 21-годишен нападател

  • 10 сеп 2026 | 15:19
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Янтра привлече 21-годишен нападател

21-годишният нападател Петър Кирев идва в Янтра Габрово с богат опит за възрастта си и с доказан голмайсторски усет. Роденият в Разлог футболист започва своя път в местния Пирин, а на 14-годишна възраст е приет в академията на Лудогорец.

В Разград Кирев преминава през всички възрастови формации и постепенно стига до мъжкия футбол. През сезон 2023/24 той прави впечатляващ сезон с Лудогорец III, като реализира 21 попадения и завършва като голмайстор на Североизточната Трета лига. С неговия принос отборът печели и титлата.

В последните три сезона е част и от втория отбор на Лудогорец, за който има над 60 мача във Втора лига. През миналия сезон Кирев взе участие в 29 срещи, реализира 8 гола и направи 1 асистенция. Бил е част от юношеските гарнитури на България U16, U17 и U 19.

Сега пред него стои ново предизвикателство – да продължи развитието си с екипа на Янтра и да превърне голмайсторския си инстинкт в още много поводи за радост на „Христо Ботев“.

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