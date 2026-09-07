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Роде: Искахме повече

  • 7 сеп 2026 | 20:21
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Старши треньорът на Фратрия Ренарс Роде заяви след равенството 2:2 с Черноморец (Бургас), че не е доволен от крайния резултат. Той сподели, че отборът му е достатъчно добър, за да се бори за челните места във Втора лига.

"Никой в отбора не е доволен от резултата, защото искахме да спечелим. Двубоят не се разви по начина, по който ние очаквахме. Искахме повече. Проспахме първите минути. В някои моменти бяхме добри, в други - не. Противникът игра много добре. Тепърва ще анализираме, за да видим какво можем да подобрим.

Фратрия поведе на два пъти, но не успя да пречупи Черноморец (Бургас)
Фратрия поведе на два пъти, но не успя да пречупи Черноморец (Бургас)

Мисля, че имаме манталитета на отбор, който трябва да печели повече мачове. Трябва да имаме различен начин на мислене. Ще се подобряваме с всеки изминал двубой. Играчите се справят добре, тренираме добре, даваме максимално усилие от себе си. Съставът е достатъчно добър да се бори за първите места. Винаги искам да даваме всичко от себе си", каза наставникът на "братлетата".

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