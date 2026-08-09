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Фратрия надви Локо (ГО) като гост

  • 9 авг 2026 | 22:26
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Фратрия надви Локо (ГО) като гост

Фратрия постигна нова победа във Втора лига, след като се наложи с 2:0 като гост над Локомотив (Горна Оряховица). И двете попадения паднаха през първата част в рамките на три минути. Тимур Кораблин беше точен в 33-ата след двойна комбинация с Денислав Ангелов. Три минути по-късно удар от далечна дистанция на Диего Гутиерес донесе втори гол на гостите. През второто полувреме не паднаха повече голове и така Фратрия се поздрави с успех.

Изиграха се още четири мача от Втора лига
Изиграха се още четири мача от Втора лига

С тази победа тимът от Бенковски събира в актива си 6 точки и заема третото място към момента. Локомотив от своя страна все още няма успех през този сезон и има само един пункт в актива си.

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