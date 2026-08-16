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Фратрия с молба към Вихрен, поиска специално място за своите фенове

  • 16 авг 2026 | 09:36
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Фратрия с молба към Вихрен, поиска специално място за своите фенове

Фратрия излезе с официално обръщение от собственика Виктор Бакуревич по повод предстоящото гостуване в Сандански срещу Вихрен. Босът на "братлетата" поиска домакините да осигурят около 60 места за своите фенове, но това да не бъде "клетката" за гости.

Ето какво пишат от клуба:

"На 24 август в Сандански предстои изключително интересен футболен мач. Местният ФК Вихрен ще се изправи срещу ФК Фратрия. Убедени сме, че ни очаква страхотен футболен двубой, изпълнен с емоции и истинска футболна атмосфера.

Привърженици на Фратрия възнамеряват да пътуват до Сандански, за да подкрепят своя отбор. Подчертаваме: да подкрепят своя отбор. Планираме да дойдем със семействата си, с жени и деца. В тази връзка се обръщаме към ръководството на ФК Вихрен с молба да ни бъде предоставено място за приблизително 56–60 души, което да не бъде в т.нар. "клетка" за гостуващи привърженици.

Смятаме, че подобно отношение към гостуващите фенове е унизително и не отговаря на футболната култура, която всички ние трябва да изграждаме. Искаме да вярваме, че футболът в България може да бъде място за емоция, съперничество и страст, но и за взаимно уважение. От своя страна заявяваме категорично, че и ние никога няма да поставяме гостуващите привърженици на нашите мачове в подобни съоръжения.

Поемаме ангажимент нашите привърженици да се държат с максимално уважение към отбора на Вихрен, неговите привърженици и съдийската бригада. Няма да допускаме обиди, провокации или каквито и да било прояви на неуважение. Нека заедно се опитаме да сложим край на тази срамна страница от футбола, в която сме свикнали да се мразим и в която понякога е по-важно да обидим или унизим другия, отколкото да се зарадваме на успеха на своя отбор.

Футболът трябва да бъде празник. Съперничеството трябва да остане на терена. А извън него трябва да има уважение. Това е официално и открито обръщение от ФК Фратрия. Ще го публикуваме в нашите социални мрежи и ще отправим официално запитване до ръководството на ФК Вихрен.

Надяваме се на вашето разбиране и на положителен отговор. И най-вече се надяваме, че всички заедно можем да поставим началото на една нова традиция в българския футбол - традиция на взаимно уважение, независимо от цветовете, които защитаваме. До среща в Сандански и нека по-добрият победи!

С уважение, Виктор Бакуревич".

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